Vo viacerých okresoch Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz

Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Vo viacerých okresoch Slovenska sa môže v noci na stredu (13. 5.) vyskytnúť prízemný mráz. Predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy platí pre celý Žilinský a Banskobystrický kraj. Rovnako pre okresy Malacky, Rožňava, Levice, Nové Zámky, Piešťany, Senica, Skalica, Poprad a väčšinu okresov Trenčianskeho kraja. „Vo výške piatich centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus tri stupne Celzia,“ uviedol SHMÚ.
Výstrahy platia od 2.00 h, miestami 3.00 h, do 6.30 h.
