Vo viacerých okresoch SR sa môže v nedeľu doobeda vyskytnúť hmla

Bratislava 31. decembra (TASR) - V nedeľu doobeda treba vo viacerých okresoch Slovenska počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa, informoval o tom na svojom webe.



Výstraha pred hmlou s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov platí do 10.00 h v celom Žilinskom, Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Rovnako aj vo väčšine okresov Trenčianskeho kraja a v okresoch Zlaté Moravce a Levice.



Vietor na horách môžu ľudia očakávať v okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina, Poprad, Brezno a Banská Bystrica. SHMÚ vydal výstrahu predbežne do nedele do 23.00 h.



Meteorológovia upozornili aj na riziko povodne v okresoch Malacky a Michalovce, vydali tam výstrahu prvého stupňa.