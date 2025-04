Vo viacerých okresoch treba do rána počítať s vetrom na horách

Bratislava 15. apríla (TASR) - V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín treba do stredajšieho (16. 4.) rána počítať s vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu. Informoval o tom na svojom webe.



Prvý stupeň výstrahy pred vetrom na horách platí do stredy 5.00 h. Vietor môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ uviedli meteorológovia.