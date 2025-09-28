Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo viacerých okresoch treba v noci počítať s prízemným mrazom

Archívna snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Výstraha platí od polnoci do 8.00 h v celom Žilinskom kraji.

Autor TASR
Bratislava 28. septembra (TASR) - Vo viacerých okresoch na Slovensku treba v na pondelok (29. 9.) počítať s prízemným mrazom. Predstavuje to ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.

Výstraha platí od polnoci do 8.00 h v celom Žilinskom kraji. Rovnako v okresoch Poprad, Levoča, Kežmarok, Senica, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Púchov, Prievidza, Považská Bystrica, Ilava, Bánovce nad Bebravou, Žiar nad Hronom, Zvolen, Rimavská Sobota, Revúca, Poltár, Lučenec, Detva, Brezno, Banská Bystrica a Malacky.
