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Vo viacerých okresoch východného Slovenska sa ráno vyskytuje hmla
Výstraha pred hmlou platí v celom Košickom kraji, vo väčšine okresov Prešovského kraja a v okresoch Revúca a Rimavská Sobota.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Vo viacerých okresoch východného a v niektorých okresoch stredného Slovenska sa v piatok ráno vyskytuje hmla s dohľadnosťou do 200 metrov. V tejto súvislosti vydali meteorológovia výstrahu, ktorá platí do 10.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
Výstraha pred hmlou platí v celom Košickom kraji, vo väčšine okresov Prešovského kraja a v okresoch Revúca a Rimavská Sobota. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili meteorológovia.
SHMÚ vydal taktiež výstrahu pred vetrom na horách pre viaceré okresy Žilinského kraja a okresy Poprad, Banská Bystrica, Brezno. Platí do 18.00 h. „Na horách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica,“ priblížili meteorológovia.
Výstraha pred hmlou platí v celom Košickom kraji, vo väčšine okresov Prešovského kraja a v okresoch Revúca a Rimavská Sobota. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili meteorológovia.
SHMÚ vydal taktiež výstrahu pred vetrom na horách pre viaceré okresy Žilinského kraja a okresy Poprad, Banská Bystrica, Brezno. Platí do 18.00 h. „Na horách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica,“ priblížili meteorológovia.