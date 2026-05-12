Utorok 12. máj 2026
Vo viacerých okresoch západného Slovenska môže byť veternejšie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 12. mája (TASR) - Vo viacerých okresoch západného Slovenska treba v utorok počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre okresy Bratislava, Pezinok, Senec, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany a Trnava. Ojedinele, najmä popoludní, tam môže dosiahnuť vietor rýchlosť v priemere 45 kilometrov za hodinu (km/h), v nárazoch 65 až 70 km/h. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ podotýka SHMÚ.

Výstrahy platia od 8.00 do 18.00 h.
