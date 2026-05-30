Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. máj 2026Meniny má Ferdinand
< sekcia Import

Vo viacerých okresoch západného Slovenska platia výstrahy pred búrkami

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Maroš Černý

Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie, uviedli meteorológovia.

Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Vo viacerých okresoch západného Slovenska platia v sobotu poobede výstrahy pred búrkami. Vyhlásil ich Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s platnosťou do 18.20 h. Informoval o tom na svojom webe.

Prvý stupeň výstrahy pred búrkami sa týka okresov Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec a Dunajská Streda. „Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ uviedli meteorológovia.
.

Neprehliadnite

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta

Blanár: Indický premiér Módí v polovici júna navštívi Slovensko