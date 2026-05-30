Vo viacerých okresoch západného Slovenska platia výstrahy pred búrkami
Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie, uviedli meteorológovia.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Vo viacerých okresoch západného Slovenska platia v sobotu poobede výstrahy pred búrkami. Vyhlásil ich Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s platnosťou do 18.20 h. Informoval o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy pred búrkami sa týka okresov Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec a Dunajská Streda. „Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ uviedli meteorológovia.
