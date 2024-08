Vo Viedni vraždí duch, alebo niečo iné

Bratislava 21. augusta (OTS) -Tisíce slovenských čitateľov si obľúbili sériu o hrobárovi Augustinovi Rothmayerovi a adoptívnej dcére Anne, o inšpektorovi Leopoldovi von Herzfeldtovi, Júlii a jej dcére Sofii. Už vyšli knihy Hrobárov almanach, potom Hrobár a dievčina, a teraz je tu Hrobár a vražda v krypte odkazuje v exkluzívnom video autor Oliver Pötzsch.V krypte pod Dómom svätého Štefana nájdu turisti medzi kosťami a lebkami mŕtveho muža. Telo je bez známok násilia, iba tvár je skrivená od hrôzy. Umrel ten človek od strachu? Čo ho tak vyľakalo?V devätnástom storočí prekvitá vo Viedni špiritizmus a na každom rohu sa konajú seansy. Tento mŕtvy učenec sa však odvolával na vedu a odhaľoval podvodníkov. Popálil si pritom prsty? Prípad opäť vyšetruje inšpektor Leopold von Herzfeldt. Anna, adoptívna dcéra hrobára Augustina Rothmayera, za upozorní na istú zvláštnosť – z jedného sirotinca v meste miznú deti. Dopúšťa sa niekto násilia na bezbranných, alebo v metropole na Dunaji skutočne vyčíňa duch? Hrobár a vražda v krypte má opäť vynikajúcu zápletku, záhadnú vraždu uznávaného lekára a psychológa, ktorého našli v podzemí Dómu svätého Štefana. Je to aj príbeh o sirotinci, kde končia desiatky, stovky detí – niečo ako mestský azyl pre opustené deti, no dejú sa tam hrozné veci. Je to de facto záchytný tábor pre deti z ulice, majú tam zlé jedlo, nedostatočne teplé šaty, málo miesta a drsné pomery.Každý diel takzvanej hrobárskej série sa zaoberá nejakým záhadným javom, ktorý sa neskôr objasní vedecky.V prvej časti to boli upíri a živé mŕtvoly, v druhej múmie a kliatby, tu prišli na rad strašidlá a špiritistické sedenia. Viedeň z konca devätnásteho storočia je na to ideálne miesto!V tom období špiritizmus fascinoval, bol en vogue, dokonca aj cisárovná Sisi a anglická kráľovná Viktória sa zúčastňovali na seansách. Podvodmi sa to všade len tak hemžilo.píše Oliver.Z nemeckého originálu Der Totengräber und der Mord in der Krypte (Ullstein, Berlín 2023) preložila Martina Šturcelová.