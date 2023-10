Vo východnej časti územia sa až do predpoludnia môže vyskytnúť hmla

Bratislava 13. októbra (TASR) - Vo východnej polovici územia SR sa môže až do piatkových predpoludňajších hodín vyskytnúť hmla s dohľadnosťou do 50 až 200 metrov. Vo vydanej výstrahe s platnosťou do 10.00 h o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



"Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozorňujú meteorológovia.



Hmlu ako komplikáciu na cestách spomína v aktuálnych piatkových ranných informáciách aj Stellacentrum.