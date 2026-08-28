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Piatok 28. august 2026
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Vo Vysokej pri Morave zaznamenali prípady tuberkulózy

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Starosta obce Dušan Dvoran pre TASR uviedol, že sa v predchádzajúcich týždňoch objavili dva prípady tuberkulózy u detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

Autor TASR
,aktualizované 
Vysoká pri Morave 28. augusta (TASR) - V obci Vysoká pri Morave v okrese Malacky sa objavila tuberkulóza. Výskyt prípadov potvrdil TASR Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave.

„Evidujeme v danej obci potvrdené prípady na tuberkulózu, pričom všetky potrebné protiepidemické opatrenia boli zabezpečené,“ uviedla pre TASR hovorkyňa RÚVZ v Bratislave Katarína Nosálová.

Starosta obce Dušan Dvoran pre TASR uviedol, že sa v predchádzajúcich týždňoch objavili dva prípady tuberkulózy u detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Malí pacienti sú podľa jeho slov po hospitalizácii v nemocnici už na liečení v špecializovanom zariadení vo Vysokých Tatrách. Dvoran zároveň odmietol statusy, ktoré sa k situácii objavili na sociálnej sieti. „Boli to poplašné správy,“ zdôraznil.
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