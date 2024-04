Opäť úradoval alkohol: Opitý vodič narazil pri Párnici do stromu

Dolný Kubín 25. apríla (TASR) - Polícia obvinila 59-ročného muža z okresu Kežmarok z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič Renaultu v stredu (24. 4.) na ceste prvej triedy pri Párnici (okres Dolný Kubín) narazil do stromu, v dychu mu namerali alkohol. TASR o tom vo štvrtok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.



"Muž viedol osobné motorové vozidlo v smere od obce Párnica do obce Istebné. Následne z doposiaľ presne nezistených príčin v smere svojej jazdy, v mierne ľavotočivej zákrute prešiel s vozidlom mimo komunikácie na trávnatý porast, kde prednou časťou narazil do stromu a s vozidlom zostal stáť," opísala Kremeňová.



Po dopravnej nehode sa muž podľa nej podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,49 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo predstavuje 3,10 promile. Vodiča so zraneniami záchranári previezli do nemocnice.