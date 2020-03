Vodič s viac ako dvomi promile skončil s autom na streche

Košice 28. marca (TASR) – Trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky začala košická polícia voči vodičovi, ktorý v sobotu v skorých ranných hodinách havaroval v blízkosti križovatky s Golianovou ulicou v Košiciach. Ako pre TASR potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, so svojím vozidlom skončil na streche.



"Krátko pred 3.45 h vodič osobného motorového vozidla pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky dostal po prejazde pravotočivej zákruty s vozidlom šmyk a s autom zišiel z cesty, kde narazil do železného stĺpika," opísala priebeh nehody s tým, že vozidlo sa následkom nárazu prevrátilo na strechu. K zraneniam pri nehode nedošlo. Policajti pri dychovej skúške namerali vodičovi 2,06 promile. Umiestnili ho do cely policajného zaistenia.