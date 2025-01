UTIECŤ SA MU NEPODARILO: Jazdil so zákazom šoférovania

Leopoldov 16. januára (TASR) - Vodič so zákazom šoférovania sa v stredu (15. 1.) krátko pred polnocou pokúšal utiecť policajtom z Leopoldova. Zastavili ho až po niekoľkých minútach a v aute zaistili látky, ktoré zaslali na expertízne skúmanie, či išlo o drogy. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Hliadka použila svetelnú a zvukovú signalizáciu, vodič síce zastavil, no po priblížení sa hliadky začal unikať po poli v smere na Leopoldov. "Zastavil až po niekoľkominútovej naháňačke, keď ho zastavili pred ním stojace stromy. Vodič sa snažil z auta utiecť, preto policajti použili donucovacie prostriedky," priblížila polícia.



Lustráciou policajti zistili, že 35-ročný muž má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. "Po poučení o jeho právach bol obmedzený na osobnej slobode v súvislosti so spáchaním trestného činu marenie výkonu úradného rozhodnutia a bol umiestnený do policajnej cely," doplnili.



Spolu s vodičom zadržali dvoch spolujazdcov, 27-ročnú ženu a 39-ročného muža. "V aute sa našli látky, o ktorých je dôvodné podozrenie, že by mohlo ísť o drogy, preto prípad realizujeme aj v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou. Nájdené látky policajti zaistili a zaslali na expertízne skúmanie," dodala polícia.