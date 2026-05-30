Sobota 30. máj 2026Meniny má Ferdinand
Vodič v Podbrezovej vrazil do bytového domu, nafúkal vyše dve promile

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Banskobystrický kraj﻿

Autor TASR
Podbrezová 30. mája (TASR) - V obci Podbrezová došlo v piatok (29. 5.) k dopravnej nehode, pri ktorej osobné auto vrazilo do jedného z miestnych bytových domov. Vodič po nehode nafúkal vyše dve promile, spolujazdkyňu previezli so zraneniami do nemocnice. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

K dopravnej nehode došlo v miestnej časti Kolkáreň vo večerných hodinách. „Podľa predbežných zistení 27-ročný vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky a následne mal zísť mimo vozovky a vraziť do bytového domu,“ priblížila polícia.



Spolu s mladým vodičom sa v čase nehody vo vozidle nachádzali ďalšie dve osoby. Muž vo veku 68 rokov neutrpel žiadne zranenia, 19-ročná spolujazdkyňa bola z miesta udalosti prevezená do nemocnice v Brezne. Muž, ktorý šoféroval, po nehode nafúkal viac ako dve promile alkoholu, na mieste mu zadržali vodičský preukaz. „V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie a súčasne vznesené obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ doplnila polícia.
