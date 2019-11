Vodič v Turecku vrazil autobusom do zástavky a nožom útočil na ľudí

Istanbul 3. novembra (TASR) - Najmenej 13 osôb utrpelo v nedeľu zranenia v tureckom Istanbule, keď vodič autobusu vrazil do zástavky a následne bodal nožom do ľudí, ktorí sa mu snažili brániť v úteku. Oznámila to istanbulská polícia s tým, že vodiča krátko na to zadržala, píše agentúra AP.



Polícia uviedla, že 33-ročného vodiča zaistila po tom, ako pri snahe o útek z miesta činu skočil do mora. Bezprostredne nebolo zrejmé, či muž do zástavky plnej ľudí narazil zámerne alebo či išlo o nehodu. To by malo objasniť až ďalšie vyšetrovanie.



Medzi 13 zranenými sú traja Iránci a dve deti. Zranený je tiež muž, ktorého vodič autobusu bodol nožom, keď sa mu pokúšal brániť v úteku.