Vodiči, pozor: D1 medzi Sencom a Zlatými pieskami je uzavretá

Bratislava 30. novembra (TASR) - Diaľnica D1 v smere do Bratislavy, v úseku medzi Sencom a Zlatými pieskami, je do pondelka (2. 12.) do 5.00 h uzavretá. Dôvodom je avizované plánované pripojenie ďalšej vetvy križovatky diaľnic D1 a D4 v smere z Trnavy do bratislavskej Rače. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



Obchádzka je vedená po trase D1 - výjazd Pezinok/Senec - cesta II/503 - Senec - I/61 - Veľký Biel - Bernolákovo - D4, prípadne cesta na Senec, Bratislava. Doprava je usmerňovaná a regulovaná hliadkami dopravnej polície, ako aj príslušným dopravným značením. Polícia v tejto súvislosti vodičov žiada, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, rešpektovali dočasné dopravné značenia na uvedenom úseku a boli k sebe ohľaduplní.



Práce na úseku budú po otvorení pokračovať aj počas najbližšieho obdobia, no dopravy sa podľa diaľničiarov nedotknú. Najbližšie významnejšie obmedzenia by verejnosť mala očakávať v prvom štvrťroku 2025, keď sa začne rekonštrukcia mostných objektov na D1. Dôjde vtedy k presmerovaniu dopravy na napojené vetvy križovatky a na kolektory.