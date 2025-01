Vodiči, pozor: Pre hmlu je znížená dohľadnosť vo viacerých lokalitách

Bratislava 29. januára (TASR) - Pre hmlu je znížená dohľadnosť do 100 metrov v lokalite Lučatín, v sedle Besník, v okolí Brezna a Tornale a do 200 metrov na ostatnom území Banskobystrického kraja. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



"Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý," priblížila SSC. Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý.



Na ceste II/584 Bystrá - Srdiečko a na cestách tretej triedy v obvode Trstená sa miestami nachádza utlačený sneh hrúbky do dvoch centimetrov. SSC eviduje zľadovatený sneh do hrúbky jedného centimetra na ceste Liptovský Hrádok - Podbanské.



SSC dodáva, že horské priechody sú taktiež zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je suchý až mokrý.