Vodnú nádrž Ružín po vyčistení opäť zaplavil odpad

Margecany 13. augusta (TASR) - Z vodnej nádrže Ružín v týchto dňoch opäť odstraňujú odpad. Po minulotýždňovom vyčistení nornej steny totiž následné výdatné zrážky priplavili ďalší odpad z nelegálnych skládok v desiatkach ton odpadu. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.



Takmer 40 percent vyzbieraného odpadu podľa neho tvorí plast alebo iný neorganický odpad, ako sú spotrebiče, hračky či celé sedacie súpravy. Evidujú aj veľké množstvo obuvi. "Ružín tvoria rieky Hornád a Hnilec, ktoré spolu pretekajú 91 mestami a obcami so značným počtom marginalizovaných osád. Je preto možné povedať, že odpad je práve z týchto lokalít. Každopádne svoju zásluhu na tvorbe odpadu majú aj rekreanti, rybári či chatári," povedal.



Pripomenul, že zber a likvidácia odpadu je v kompetencii samosprávy, v katastri ktorej sa odpad nachádza, no SVP sa každoročne - hlavne spolu s dobrovoľníkmi, zapája do boja s odstraňovaním odpadu. "Len za minulý rok náš podnik vynaložil viac ako 300.000 eur, čo bolo hradené z peňazí daňových poplatníkov. Z minulých rokov vieme, že likvidácia odpadu z okolia vodnej stavby Ružín stojí ročne od 40.000 do 70.000 eur," spresnil.



Čistenie od odpadu v okolí priehradného múru vykonávajú podľa potreby. "Čo sa týka odstraňovania odpadu od norných stien na sútoku Hornádu a Hnilca, tie sú majetkom občianskeho združenia a v zmysle memoranda o spolupráci sa čistenie vykonáva tiež podľa potreby a v závislosti od personálnych a technických kapacít," doplnil Bocák.



Odpad, ktorý sa vyzbiera, sústreďujú na dočasnej skládke nad priehradným múrom. Na jeho odvoz a likvidáciu SVP vyhlasuje verejnú súťaž. Podľa vodohospodárov sa takto sústredia a následne likvidujú odhadom stovky ton odpadu ročne.