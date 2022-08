Voľby2022: Kandidátne listiny do jesenných volieb možno podať do 30.8.

Bratislava 15. augusta (TASR) - Kandidátne listiny do jesenných spojených volieb môžu podať politické strany, koalície aj nezávislí kandidáti do 30. augusta. V rovnaký deň uplynie lehota na delegovanie členov miestnej volebnej komisie a komisie samosprávneho kraja. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.



"Pre komunálne voľby sa kandidátne listiny doručujú zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v listinnej podobe, pre župné voľby zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja v listinnej aj elektronickej podobe," pripomenula hovorkyňa.



Nezávislý kandidát pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja musí ku kandidátnej listine priložiť osobitnú listinu so 400 podpismi voličov samosprávneho kraja, podporovateľmi jeho kandidatúry. Uchádzač o funkciu predsedu samosprávneho kraja potrebuje 1000 podpisov.



V prípade voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce závisí minimálny počet potrebných podpisov na kandidatúru od počtu obyvateľov obce. Podporu môžu vyjadriť voliči s trvalým pobytom v obci. V obci s počtom obyvateľov do 50 je potrebných aspoň desať podpisov, pri počte obyvateľov od 51 do 100 ich treba vyzbierať minimálne 20, pri väčších obciach do 500 obyvateľov 40 podpisov. V obciach, ktoré majú do 2000 obyvateľov, je potrebných 100 podpisov. Na kandidatúru v obci od 2001 do 20.000 obyvateľov treba vyzbierať 200 podpisov. Aspoň 500 podpisov potrebujú uchádzači v obciach s počtom obyvateľov od 20.001 do 100.000. V obciach nad 100.000 obyvateľov treba minimálne 1000 podpisov.



Rezort vnútra zároveň upozornil politické strany a ich koalície, ktoré predložili kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a tie ktoré predložili kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja, na možnosť delegovať člena do miestnej volebnej komisie v obci, v ktorej sa utvára iba jeden volebný okrsok. "Miestna volebná komisia v tomto prípade plní v deň volieb aj úlohu okrskovej volebnej komisie a lehota na delegovanie uplynie tiež dňom 30. augusta," vysvetlila Eliášová. Ďalšie informácie pre kandidátov i voličov sú zverejnené na webe MV SR.



Spojené voľby sa budú konať 29. októbra. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.