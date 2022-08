Voľby2022: Sledovať priebeh volieb môžu aj pozorovatelia

Bratislava 27. augusta (TASR) - Vo volebnej miestnosti môžu byť okrem pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami aj zástupcovia nezávislého kandidáta, ako aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítania hlasov. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR v súvislosti s jesennými spojenými voľbami.



"Osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítania hlasov, nemôžu zasahovať do priebehu hlasovania, nahliadať do zoznamu voličov a robiť si z neho výpisy, odpisy, fotografické záznamy alebo videozáznamy," informuje MV. Taktiež nemôžu zasahovať do priebehu sčítania hlasov a robiť si fotografické záznamy a videozáznamy zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania.



Pri vyhlásení výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku si môžu prítomné osoby robiť poznámky napríklad o počte zapísaných voličov, počte voličov, ktorí odovzdali obálku, počte platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov. "Na sprístupňovanie zápisníc o výsledkoch volieb sa vzťahuje osobitný predpis, do ostatných volebných dokumentov môžu nahliadať len súd a orgán činný v trestnom konaní," pripomína rezort vnútra.



Pozorovateľov možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítania hlasov alebo z dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti.



Pre zástupcov nezávislých kandidátov a pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami musí obec vyčleniť vo volebnej miestnosti osobitný priestor. Nie je možné ich z miestnosti vylúčiť pre nedostatočnú kapacitu. "Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania a sčítavania hlasov," upozornilo MV.



Zástupca nezávislého kandidáta a pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami môžu sledovať priebeh hlasovania a sčítania hlasov, nemôžu však do nich zasahovať.



Kandidát môže byť vo volebnej miestnosti len v čase, keď hlasuje, ako aj po skončení hlasovania, ak prejaví záujem sledovať priebeh sčítania hlasov. Kandidát nesmie byť vo volebnej miestnosti ako pozorovateľ. Nemôže byť ani v blízkosti volebnej miestnosti, pretože môže ovplyvňovať voličov pri hlasovaní.