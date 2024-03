Prezidentské voľby sú na hornej Nitre pokojné

Prievidza/Bánovce nad Bebravou 23. marca (TASR) - Prezidentské voľby na hornej Nitre boli do sobotného večera pokojné a bez vážnejších incidentov. Zhodnotili to pre TASR zapisovatelia okresných volebných komisií v Prievidzi a Bánovciach nad Bebravou.



V okrese Bánovce nad Bebravou boli voľby do 20.00 h bez vážnejších problémov. Zapisovateľka OVK Emília Kšiňanová uviedla, že členovia OVK si prešli počas dňa všetky okrsky. Volebnú účasť v okrese na základe informácií z komisií odhadla na približne 40 percent.



Za pokojné označil v okresoch Prievidza a Partizánske voľby na hlavu štátu aj zapisovateľ OVK v Prievidzi Ján Daňo. Členovia OVK podľa neho navštívili počas dňa i viacero okrskov.



V meste Bánovce nad Bebravou môžu voliči svoj hlas jednému z kandidátov odovzdať v 18 volebných okrskoch. Vo Veľkých Držkovciach vytvorili tri okrsky, v ostatných 41 obciach okresu po jednom volebnom okrsku.



V okresoch Prievidza a Partizánske môžu obyvatelia voliť v 183 okrskoch, 133 vytvorili v okrese Prievidza a 50 v okrese Partizánske. Svoj hlas jednému z kandidátov na hlavu štátu tam môže odovzdať približne 143.000 oprávnených voličov.