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V Ružomberku radikálne klesne počet poslancov
Zároveň sa zníži aj počet volebných obvodov.
Autor TASR
Ružomberok 7. júla (TASR) - Ružomberské mestské zastupiteľstvo sa pre budúce volebné obdobie výrazne zoštíhli. Kým doteraz v ňom pôsobilo 25 poslancov, po jesenných voľbách bude 16-členné. Na utorkovom rokovaní o tom rozhodli mestskí poslanci, keď akceptovali návrh primátora Ľubomíra Kubáňa na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre volebné obdobie 2026 - 2030.
Zároveň sa zníži aj počet volebných obvodov. Kým v súčasnosti je mesto rozdelené na 11 volebných obvodov, v najbližších komunálnych voľbách budú voliči hlasovať v piatich volebných obvodoch. V mestských častiach Biely Potok, Černová, Hrboltová a Rybárpole si obyvatelia zvolia po jednom poslancovi. Volebný obvod Mesto Ružomberok bude mať 12 poslancov.
Podľa Kubáňa patrí téma nastavenia volebných obvodov v samospráve medzi citlivé otázky. „Vo verejnej diskusii dlhodobo zaznieva, že rozhodovanie o volebných obvodoch nemá byť formálnym administratívnym úkonom, ale musí rešpektovať férovosť, rovnosť hlasu a primerané zastúpenie obyvateľov. Na tieto princípy zvlášť v tomto čase pred komunálnymi a župnými voľbami opakovane upozorňuje aj verejná debata o ochrane volebných práv - vrátane argumentov, ktoré zaznievajú zo strany verejného ochrancu práv,“ podotkol Kubáň.
Poznamenal, že v ružomberskom zastupiteľstve bola zásadná zmena v určení volebných obvodov a počtu poslancov v nich schválená už v roku 2023. „Som rád, že poslanci sa k svojmu rozhodnutiu teraz opätovne prihlásili. Naším cieľom je zachovať priame zastúpenie mestských častí a zároveň nastaviť počet mandátov primerane k počtu obyvateľov a voličov. Považujem to za rozumný kompromis medzi efektívnejším fungovaním zastupiteľstva a spravodlivým zastúpením Ružomberčanov,“ dodal Kubáň.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Zároveň sa zníži aj počet volebných obvodov. Kým v súčasnosti je mesto rozdelené na 11 volebných obvodov, v najbližších komunálnych voľbách budú voliči hlasovať v piatich volebných obvodoch. V mestských častiach Biely Potok, Černová, Hrboltová a Rybárpole si obyvatelia zvolia po jednom poslancovi. Volebný obvod Mesto Ružomberok bude mať 12 poslancov.
Podľa Kubáňa patrí téma nastavenia volebných obvodov v samospráve medzi citlivé otázky. „Vo verejnej diskusii dlhodobo zaznieva, že rozhodovanie o volebných obvodoch nemá byť formálnym administratívnym úkonom, ale musí rešpektovať férovosť, rovnosť hlasu a primerané zastúpenie obyvateľov. Na tieto princípy zvlášť v tomto čase pred komunálnymi a župnými voľbami opakovane upozorňuje aj verejná debata o ochrane volebných práv - vrátane argumentov, ktoré zaznievajú zo strany verejného ochrancu práv,“ podotkol Kubáň.
Poznamenal, že v ružomberskom zastupiteľstve bola zásadná zmena v určení volebných obvodov a počtu poslancov v nich schválená už v roku 2023. „Som rád, že poslanci sa k svojmu rozhodnutiu teraz opätovne prihlásili. Naším cieľom je zachovať priame zastúpenie mestských častí a zároveň nastaviť počet mandátov primerane k počtu obyvateľov a voličov. Považujem to za rozumný kompromis medzi efektívnejším fungovaním zastupiteľstva a spravodlivým zastúpením Ružomberčanov,“ dodal Kubáň.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.