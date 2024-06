Po odhadoch takmer polovice členov EÚ stále vyhrávajú ľudovci z EPP

181 kresiel EPP;



Brusel 9. júna (TASR) - Aj druhá skupina členských krajín EÚ, pri ktorých Európsky parlament (EP) v nedeľu večer zverejnil odhady výsledkov eurovolieb už aj na základe rozdelenia podľa frakcií europarlamentu, potešila najmä Európsku ľudovú stranu (EPP). Informuje o tom spravodajca TASR z bruselského sídla EP.Spravodajský štáb po prezentácii odhadov výsledkov volieb z Cypru, Grécka, Holandska, Nemecka a Rakúska zverejnil aj prognózy z Bulharska, Dánska, Francúzska, Chorvátska, Malty a Španielska.Bulharsko, ktoré má 17 europoslancov do tábora ľudovcov z EPP posiela šesť členov, liberálnu skupinu Obnovme Európu (RE) obohatí piatimi mandátmi, dvaja posilnia frakciu socialistov a demokratov (S&D) a štyria sú zatiaľ bez zaradenia k nejakej politickej rodine.Dánsko z 15 poslancov štyroch vyšle k liberálom do RE, po troch k Zeleným/Európskej slobodnej aliancii (EFA) a S&D, dvoch do EPP a po jednom získajú skupiny Identita a Európa (ID), ľavica a Nezaradení.Vo Francúzsku sa čakalo na to, akým veľkým rozdielom Národné zhromaždenie (RN) porazí stranu Obnova (RE) Emmanuela Macrona. Podľa odhadov je to až o 17 percent. Znamená to, že z celkového počtu 81 europoslancov až 30 bude v euroskeptickej frakcii Identita a Európa a vytvorí tam jej najsilnejšiu národnú delegáciu. Macronovi straníci podľa neoficiálnych výsledkov 14 mandátmi rozšíria europarlamentnú skupinu RE a Socialisti 13 členmi podľa očakávania podporia S&D. Do skupiny Ľavica smeruje osem poslancov, šiesti do EPP a po piatich si rozdelia ECR a Zelení/Európska slobodná aliancia.Chorváti volili 12 europoslancov a rozhodli, že šiesti rozšíria EPP, štyria pribudnú do S&D, jeden sa hlási k Zeleným/Európskej slobodnej aliancii a jeden zostáva zatiaľ nezaradený.Na Malte si voliči šiestich europoslancov rozdelili rovným dielom po troch medzi EPP a S&D.V Španielsku sa podľa prognóz očakával súboj medzi Socialistickou stranou (PSOE) a Ľudovu stranou (PP). Nakoniec odhady o dve percentá favorizujú ľudovcov. Z Pohľadu EP to znamená, že zo 61 kresiel najviac, 22, získa skupina EPP, 20 mandátov rozšíri S&D, sedem pôjde v prospech Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), štyria pripadnú Zeleným, po troch dostanú Ľavica a Nezaradení a jeden je bez príslušenstva k politickej rodine.Hovorca EP Jaume Duch krátko pred 21.00 h predstavil výsledky po odhadoch výsledkov z 11 krajín. Podľa nich v 720-člennom zákonodarnom zbore je rozloženie nasledovné:(spravodajca TASR Jaromír Novak)