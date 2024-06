Politické frakcie EP začnú s dotváraním svojej podoby od 18. júna

Brusel 9. júna (TASR) - V pondelok ráno, 10. júna, už budú známe oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP), aj prvé grafické znázornenie rozloženia síl v jednotlivých politických skupinách. Skutočné politické zloženie sa však bude dotvárať v najbližších dňoch a týždňoch po eurovoľbách. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Väčšina predvolebných prieskumov naznačovala, že pozíciu v europarlamente si posilnia extrémne pravicové subjekty, ktoré sú teraz združené v dvoch frakciách - v Európskych konzervatívcoch a reformistoch (ECR), kde dominovali talianski europoslanci z Bratov Talianska Giorgie Meloniovej a poľskej Strany práva a spravodlivosti, a vo frakcii Identita a demokracia (ID), kde boli hnacím motorom poslanci Národného zhromaždenia (RN) Mariny Le Penovej.



Aj napriek tomu, by si postavenie "rozhodujúcich hráčov" mali udržať poslanci z Európskej ľudovej strany (EPP), socialisti a demokrati (S&D) a poslanci z liberálno-centristickej frakcie Obnovme Európu (RE).



Otázne je, ako sa budú "prelievať" poslanci z politických subjektov, ktoré dostali dôveru na národnej úrovni v členských štátoch. Najviac sa hovorí o tom ako sa zmení frakcia ECR, ak sa rozhodne prijať maďarských poslancov za Fidesz, lebo viaceré národné delegácie ako česká alebo švédska naznačili, že pre postoj Viktora Orbána k Ukrajine, by túto skupinu opustili a prešli by napríklad k Európskej ľudovej strane (EPP).



Na doteraz historicky najlepšie výsledky sa teší euroskeptická frakcia ID. Avšak aj v tejto skupine môžu po voľbách nastať pnutia, lebo Le Penová naznačila, že odmietne spoluprácu s členmi Alternatívy pre Nemecko (AfD) pre nacistické vyhlásenia člena AfD Maximiliana Kraha.



Neistá je aj podoba centristicko-liberálnej skupiny Obnovme Európu (RE), ktorej vedenie má výhrady voči holandským liberálnym europoslancom zo Strany slobody a demokracie (VVD), lebo v Holandsku išli do koaličnej vlády spolu so Stranou slobody (PVV) Geerta Wildersa.



Podľa kalendára začnú ako prví rokovania o novom zostavení frakcie ľudovci z EPP (18. júna). O deň neskôr to budú Zelení/Európska ľudová aliancia (EFA). O týždeň neskôr, 25. júna, si novú zostavu určia najskôr socialisti a demokrati a 26. júna to bude frakcia RE. Poslednými skupinami, ktoré rozhodnú o svojom zložení budú Identita a demokracia (3. júla) a nakoniec Európski konzervatívci a reformisti (10. júla).



Všetky skupiny musia najneskôr do 15. júla oznámiť svoje zloženie a počet členov. Prvé plenárne zasadnutie nového europarlamentu sa uskutoční v dňoch 17. až 19. júla v Štrasburgu, kde si poslanci zvolia nové vedenie - predsedu, podpredsedov a kvestorov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)