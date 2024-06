V Holandsku sa začalo hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu

Cyklisti jazdia okolo billboardu k voľbám do Európskeho parlamentu v Amsterdame 5. júna 2024. Foto: TASR/AP

Haag 6. júna (TASR) - Voliči v Holandsku začali vo štvrtok hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP), informuje TASR.Ako spresnila agentúra AP, v Estónsku je síce možné voliť v eurovoľbách už od pondelka, ale Holandsko je jediným členským štátom EÚ, ktorý začal svoje jednodňové hlasovanie takto skoro. Nasledovať ho bude v piatok Írsko. V ostatných štátoch EÚ sa bude voliť cez víkend. Celoeurópske výsledky budú oznámené v nedeľu večer, keď sa hlasovanie skončí vo všetkých 27 členských štátoch.Eurovoľby v Holandsku sa konajú pol roka po volebnom víťazstve krajne pravicovej Strany slobody (PVV) Geerta Wildersa v tamojších parlamentných voľbách. Prieskumy naznačujú, že Wilders bude stavať na tejto popularite a udá zrejme tón pre veľkú časť eurobloku, konštatovala AP.Americká tlačová agentúra ďalej píše, že od posledných volieb do EÚ pred piatimi rokmi vlády v troch krajinách EÚ vedú populistické, krajne pravicové a extrémistické strany a v niekoľkých ďalších štátoch sú tieto subjekty súčasťou vládnych koalícií. Súčasne sa podľa AP zdá, že politické strany a hnutia tohto typu majú rastúcu podporu verejnosti na celom kontinente.V Holandsku by Wildersova PVV mohla ťažiť zo svojho domáceho úspechu a je možné, že predbehne Stranu práce i Zelených. Tieto dve strany boli pritom v eurovoľbách v roku 2019 úspešné a získali spolu deväť mandátov, zatiaľ čo PVV nemala žiadneho europoslanca.Wilders a jeden z jeho pravdepodobných koaličných partnerov, Roľnícko-občianske hnutie (BBB), sú v Holandsku populárni najmä na vidieku medzi poľnohospodármi, ktorí sa svojimi protestmi domáhajú zmien v legislatíve EÚ, pretože podľa nich ochromuje ich živobytie.V minulosti Wilders opakovane vyzýval, aby Holandsko nasledovalo príklad Británie a vystúpilo z EÚ. Vo volebnom programe jeho strany sa však o takzvanom nexite nepíše nič. Namiesto toho vyzýva voličov, aby podporili PVV, aby mohla zmeniť EÚ zvnútra. Podobne pri predvolebnej agitácii argumentujú aj iné krajne pravicové strán v EÚ, dodala AP.