Volebné miestnosti sa otvorili v Nemecku i v pevninskom Francúzsku

Berlín/Paríž 9. júna (TASR) - Voliči v Nemecku v nedeľu hlasujú vo voľbách do Európskeho parlamentu. Volebné miestnosti sa otvorili aj v pevninskej časti Francúzska, píše TASR podľa agentúr AFP a DPA.



V Nemecku, ktoré má najviac obyvateľov zo všetkých členských krajín EÚ, si volia 96 poslancov EP. Volebné miestnosti sú otvorené do 18.00 h.



V krajine je približne 65 miliónov oprávnených voličov, píše DPA. Voliť môžu občania Nemecka či iných členských krajín EÚ. Po prvý raz je vekový limit znížený na 16 rokov, doteraz to bolo 18 rokov, pripomína DPA. Nemci žijúci v zahraničí môžu hlasovať prostredníctvom pošty po registrácii.



Vo Francúzsku je viac než 49 miliónov oprávnených voličov, ktorí si v nedeľu vyberajú 81 europoslancov. Na francúzskych zámorských územiach i na francúzskych ambasádach a konzulátoch na americkom kontinente bolo možné voliť 8. júna, uviedla EÚ na svojom webovom portáli k tohtoročným voľbám.



V nedeľu sa voľby do EP konajú v 21 členských krajinách vrátane Poľska, Rakúska a Maďarska. Výsledok hlasovania rozhodne o budúcom zložení Európskeho parlamentu, v ktorom je 720 poslancov.