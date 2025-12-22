Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Volejbalisti Perugie vo finále MS klubov mužov zdolala Ósaku 3:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Perugia sa stala klubovým svetovým šampiónom tretíkrát za uplynulé štyri roky.

Autor TASR
Belem 22. decembra (TASR) - Volejbalisti talianskeho tímu Sir Sicoma Monini Perugia sa stali víťazmi MS klubov. V nedeľnom finále na turnaji v brazílskom Beleme zdolali japonskú Ósaku Bluteon 3:0 na sety. Perugia sa stala klubovým svetovým šampiónom tretíkrát za uplynulé štyri roky.



MS klubov - muži, finálový turnaj v brazílskom Beleme

finále: Ósaka Bluteon - Sir Sicoma Monini Perugia 0:3 (-20, -21, -27)
.

