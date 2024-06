Vrátili osobné veci príbuzným obetí nacistov v Poľsku

Varšava 12. júna (TASR) - Medzinárodné centrum pre nacistické perzekúcie (ITS) známe aj ako Arolsenské archívy vrátilo v utorok osobné veci rodinám obetí nacizmu v Poľsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Na ceremónii vo Varšave, ktorá sa konala pri príležitosti nadchádzajúceho 80. výročia varšavského povstania proti nacistickej okupácii, odovzdali nemecké Arolsenské archívy príbuzným obetí osobné veci vrátane hodiniek, náušníc, brošne a púdra.



Cieľom ITS je vypátrať osudy 17,5 milióna obetí nacistického režimu. V roku 2016 spustilo toto centrum kampaň s názvom Stolen Memory, v rámci ktorej sa snaží nájsť potomkov obetí koncentračných táborov a vrátiť im majetok. "Každá nájdená rodina a každý vrátený predmet je vstupnou bránou k obnove osudov obetí a ich pamäti," uviedlo ITS v tlačovej správe.



Predmety vrátané v utorok patrili dvom Poliakom, ktorých nacisti zadržali počas varšavského povstania a poslali na smrť do vyhladzovacích táborov. Počas vzbury, ktorá sa začala 1. augusta 1944 a trvala dva mesiace, zahynulo viac ako 16.000 účastníkov a ďalších približne 150.000 poľských civilistov.



ITS chce tento rok prinavrátiť viac ako 100 vecí, ktoré patrili osobám deportovaným z Varšavy počas povstania.



V medzinárodne spravovaných Arolsenských archívoch je uchovaných približne 30 miliónov dokumentov vrátane záznamov nacistických jednotiek SS a gestapa či evidencie z koncentračných táborov, ako aj stovky obálok s osobnými vecami bývalých väzňov.