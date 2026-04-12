Nedela 12. apríl 2026
VRAŽDA v Tesárskych Mlyňanoch, zomrel 27 ročný muž

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Tesárske Mlyňany 12. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje vraždu v obci Tesárske Mlyňany v okrese Zlaté Moravce. Dvadsaťštyriročná žena v nočných hodinách pravdepodobne po slovnej hádke fyzicky napadla 27-ročného muža, ktorý zraneniam podľahol. Informovala o tom nitrianska krajská polícia.

„Polícia podozrivú ženu obmedzila na osobnej slobode. Motív a všetky okolnosti tohto prípadu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ spresnili policajti s tým, že krajský vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy.

Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je podľa policajtov možné o incidente detailnejšie informovať. „Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia dovolí,“ doplnili.
Neprehliadnite

HRABKO: Rozhodnutie Hajka vrátiť mandát bolo správne, treba ho oceniť

VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

DANKO: Poďme spolu s Maďarmi bojovať za ruskú ropu a nehádajme sa