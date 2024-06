Vražedná Výmena dvoch manželských párov. Skvelý švédsky psychotriler

Podľa skutočnej udalosti...

Stefan Ahnhem

Bratislava 5. júna (OTS) - Carl a Helene žijú vo vile na Štokholmskom súostroví, no potrebujú odtiaľ vypadnúť, dopriať si dlhšiu dovolenku a tak sa dohodnú s párom v americkej Kalifornii, že si vymenia na leto domy. Oni pôjdu do slnečnej Kalifornie a druhý pár Adam a Scarlett zasa do chladného Švédska. Môže to byť zaujímavá skúsenosť, tak prečo nie?No už po príchode do Santa Cruz je jasné, že čosi nie je v poriadku a dejú sa tam zvláštne veci. Dom vyzeral na fotkách priam rozprávkovo, ale realita je úplne iná... jedno prekvapenie strieda druhé, či už v bazéne pri dome, v kúpeľni, jednoducho Carl je šokovaný a začne pochybovať.A čo robí druhá dvojica v ich dome? Našťastie má tam všade nainštalované kamery, takže stačí sa pozrieť. Ale zrazu tie kamery ktosi vypne a on netuší, čo sa tam deje...Výborný nápad, z ktorého vznikol napínavý psychotriler Výmena o tom, ako sa naše túžby, sny a predstavy môžu obrátiť proti nám. Bolestne až vražedne. Zrazu neveríme nikomu a začíname pochybovať dokonca o sebe.píšeDo oka mu padol niekoľko mesiacov starý novinový článok v denníku The Sacramento Bee.Týkal sa nehody na moste cez Salmon Falls, pri ktorej zahynul cyklista a vodič ušiel. Len pred niekoľkými dňami sami prechádzali tým mostom v prenajatom obytnom aute. No vtedy a tam sa nad ničím nezamýšľal. To urobil až o päť rokov neskôr, keď počul o Adamovi Harrisovi, ktorého v súvislosti s jeho umeleckou výstavou v Štokholme zatkli pre podozrenie z vraždy.dodávaZo švédskeho originálu Bytet preložila Jana Melichárková.Mrazivý príbeh Výmena príde Stefan Ahnhem predstaviť osobne aj na Slovensko. V utorok 11.júna sa stretne aj so svojimi čitateľmi a fanúšikmi v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici v Bratislave. Najskôr bude beseda a po nej autogramiáda.Žije striedavo v Štokholme a v Kodani a už vyše dvadsať rokov píše scenáre pre televíziu aj film. V roku 2014 debutoval románom Obeť bez tváre (IKAR 2017), ktorým priviedol švédsky detektívny román k novým výškam prostredníctvom inteligentnej koláže psychologického trileru, americkej akčnosti a severskej detektívnej tradície. V roku 2015 zaň získal cenu za debut Crimetime Specsavers Award.Postavu detektíva Fabiana Riska oživil aj v nasledujúcich voľných pokračovaniach série: Deviaty hrob (IKAR 2018), Osemnásť pod nulou (IKAR 2018), Motív X (IKAR 2019), X spôsobov, ako zomrieť (IKAR 2020), Posledný klinec (IKAR 2022) a Úplne iný príbeh (IKAR 2024).Diela vyšli v tridsiatich jazykoch a predali sa milióny výtlačkov po celom svete.