Vrtuľník Ingenuity na Marse absolvoval svoj desiaty let

Washington 25. júla (TASR) – Miniatúrny experimentálny vrtuľník Ingenuity (Vynaliezavosť), ktorý je spolu s robotickým vozidlom Perseverance na misii na planéte Mars, uskutočnil v sobotu svoj desiaty let. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír o tom informoval prostredníctvom sociálnej siete Twitter.



Podľa NASA to bol doteraz najnáročnejší let, pričom vrtuľník preletel takmer kilometer a dosiahol rekordnú letovú hladinu – 12 metrov. Let sa uskutočnil v oblasti zvanej Raised Ridges. Vrtuľník počas neho urobil viaceré fotografie oblasti v okolí skalných útvarov vo vnútri krátera Jezero.



Pri svojom prvom lete na Marse 19. apríla sa vrtuľník zdvihol iba do výšky troch metrov a nad povrchom Marsu strávil 39 sekúnd. V poradí desiaty let trval asi dve minúty a 45 sekúnd. Ingenuity za ten čas preletel nad desiatimi rôznymi vytýčenými bodmi svojej trasy a popritom fotografoval.



Desiaty let minivrtuľníka Ingenuity je podľa jej konštruktérov významným míľnikom, aj keď táto helikoptéra už teraz nalietala dvakrát viac, než pôvodne plánovali konštruktéri NASA.



Očakávali totiž, že prístroj Ingenuity sa zrúti pri svojom štvrtom alebo piatom lete, keď testoval hranice svojej rýchlosti a výdrže. Ingenuity však naďalej prekonáva očakávania a aj keď mala v máji, počas šiesteho letu, technické problémy, dokázala bezpečne pristáť.



NASA zatiaľ neinformovala, kedy sa misia Ingenuity skončí, ale vrtuľník by mohol pokračovať v lietaní, pokiaľ bude letuschopný a nebude ovplyvňovať aktivity marsochodu Perseverance.



Perseverance momentálne skúma kráter Jezero, kde má pátrať, či sa tam nenachádzajú skameneliny starých mimozemských mikróbov. S touto misiou môžu robotickému vozidlu pomôcť nové lety Ingenuity: vrtuľník môže totiž prehľadávať a mapovať terén z výšky, pozorovať potenciálne sľubné oblasti na štúdium a lietať na miesta, kam sa marsochod nedostane.



Vedci z NASA sú obzvlášť zvedaví na vyvýšeniny, pretože tam mohla kedysi tiecť voda. Počas svojho deviateho letu vrtuľník Ingenuity vyfotografoval zaujímavé skalné výbežky, ktoré by Perseverance mohol preskúmať neskôr.



Je však možné, že časový harmonogram robotu nedovolí preskúmať tieto skalné útvary, takže Ingenuity „môže ponúknuť jedinečnú príležitosť na podrobný prieskum týchto nálezísk," uviedli americkí vedci.



Zariadenie Ingenuity má priemer 1,2 metra a hmotnosť 1,8 kg, je vybavené dvoma fotoaparátmi a je schopné pohybovať sa vo vzduchu 20–30 sekúnd, aby mohlo oblasť vyfotografovať.



Rover Perseverance s vrtuľníkom Ingenuity úspešne pristál na povrchu Marsu 18. februára.



Perseverance je roverom misie NASA Mars 2020. Odštartoval na konci vlaňajšieho júla na palube rakety Atlas V. z vesmírneho komplexu Mysu Canaveral na Floride.