Vtáča v núdzi by mali ľudia nahlásiť kompetentným, nie odniesť domov

Bratislava 24. mája (TASR) - Ľudia, ktorí nájdu vtáča v núdzi, by mali kontaktovať príslušné pracovisko Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Tá vykoná zber hendikepovaných živočíchov a zabezpečí im starostlivosť. Zavolať tiež môžu záchranným staniciam či ornitológom. Uviedla to Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.



V žiadnom prípade by ľudia nemali odniesť akékoľvek vtáča, ktoré nájdu, k sebe domov a pokúšať sa ho zachrániť. "Zdravé mláďatká, ktoré sú v dobrej kondícii a dokážu sa samy pohybovať, spravidla stačí vyložiť na vyvýšené miesto, mimo dosahu psov či mačiek, čo najbližšie k hniezdu, respektíve miestu nálezu. Menšie mláďatká a zranené jedince si vyžadujú špeciálny prístup a okamžitú pomoc odborníka,“ priblížila Deutschová. O zdravé mláďa sa najlepšie postará dospelý pár, poznamenala.



Kapacity záchranných staníc aj odborných pracovníkov sú obmedzené a je potrebné ich využívať efektívne, aby sa pomoc dostala živočíchom, ktoré to potrebujú. Deutschová dodáva, že prevoz z miesta nálezu je potrebný len v naozaj odôvodnených prípadoch.