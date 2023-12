Rok 2023 vo vede: Čo nové objavili vedci, botanici či astronómovia?

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

Svet/Bratislava 26. decembra (TASR) – TASR prináša výberovú chronológiu udalostí zo sveta vedy a techniky v roku 2023.– Botanici ukončili projekt o slovenských rastlinných spoločenstvách. Zavŕšilo sa tým takmer 30-ročné úsilie vedeckého kolektívu z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý mapoval vegetáciu na Slovensku.– Vedci zistili, že mravce dokážu z moču vyčuchať prítomnosť rakovinového ochorenia. V budúcnosti by mohli slúžiť na lacnú a účinnú diagnostiku rakoviny.– Študenti v školopovinnom veku prišli v dôsledku pandémie koronavírusu o viac než tretinu vedomostí, ktoré ešte stále nedohnali. To môže predstavovať vážny problém pre celú generáciu detí, vyplynulo z rozsiahlej analýzy výsledkov vedeckých štúdií.– Pre vysoké teploty predčasne zomrelo v 93 európskych mestách v roku 2015 až 6700 ľudí, vyplynulo z vedeckej štúdie, podľa ktorej sa až tretine týchto úmrtí dalo predísť.– Astronómovia objavili 12 nových mesiacov obiehajúcich okolo Jupitera, ich počet tak stúpol na 92, čo je najviac z celej slnečnej sústavy. Na druhom mieste je s 83 potvrdenými mesiacmi Saturn, ktorý v minulosti figuroval na prvej priečke.– Vedci z Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín (EFSA) odporučili ukončiť používanie klietok na chov brojlerov a nosníc v snahe zlepšiť životné podmienky zvierat.– U morských vtákov bolo zistené nové ochorenie spôsobené výlučne plastmi. Vedci ochorenie nazvali plastóza, spôsobuje fibrózu (zjazvenie) tráviaceho traktu.– Na odľahlom brazílskom ostrove Trindade vedci objavili kamene vytvorené z roztopeného plastového odpadu premiešaného s prírodnými horninami.– Merkúr, Jupiter, Venuša, Urán, Mars a Mesiac sa na večernej oblohe zoradili do jednej línie, niektoré z vesmírnych telies boli viditeľné aj voľným okom.– Slovenský minisatelit GRBAlpha zaznamenal po dvoch rokoch na obežnej dráhe výrazný úspech. Družica dokázala zamerať jasnosť záblesku gama žiarenia z vlaňajšieho októbra aj v momentoch, keď veľké družice zlyhali.– Sonda JUICE Európskej vesmírnej agentúry (ESA), ktorá bude skúmať tri mesiace Jupitera, odštartovala z kozmodrómu v Kourou v juhoamerickej Francúzskej Guyane. K Jupiteru má doraziť v júli 2031.– Spev spevákov a speváčok sa v priebehu rokov stíšil. Vyplynulo to z analýzy nemeckých výskumníkov, ktorí skúmali stovky nahrávok populárnych piesní od roku 1946 do roku 2020.– Voda na Marse môže byť rozšírenejšia a mať mladší pôvod, ako sa pôvodne predpokladalo. Vyplynulo to z výsledkov pozorovania tamojších piesočných dún čínskym vedeckým vozidlom Ču-žung.– Čínski a austrálski vedci oznámili, že našli protijed na toxín najjedovatejšej huby na svete, muchotrávky zelenej, ktorá celosvetovo spôsobuje približne 90 percent úmrtí po otrave hubami. Mohla by ním byť indocyanínová zeleň používaná v lekárskom zobrazovaní krvných ciev.– Saturn znovu získal prvenstvo v počte zaznamenaných mesiacov v slnečnej sústave. Astronómovia potvrdili objav 62 nových mesiacov tejto planéty, čím sa ich oficiálny počet zvýšil na 145.– Ochrnutý Holanďan Gert-Jan Oskam opäť začal chodiť vďaka mozgovým implantátom, ktoré mu voperovali lekári vo Švajčiarsku.– Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) zorganizoval prvé verejné stretnutie na tému neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO). Vo vedeckej terminológii sa pre ne vžilo pomenovanie "neidentifikované anomálne javy" (UAP).– Slovenskí vedci prišli s novou metódou na skoré odhalenie rakoviny prostaty založenou na metóde sledovania tzv. glykánov na povrchu bielkovín. Vyšetrenie prináša rýchle výsledky a znižuje počet falošne pozitívnych výsledkov.– Najstaršie pohrebisko na svete sa podarilo objaviť v jaskynnom systéme v oblasti známej ako Kolíska ľudstva, ležiacej neďaleko Johannesburgu v Juhoafrickej republike. Vedci objavili ostatky niekoľkých príslušníkov druhu Homo naledi, jedného z "bratrancov" moderného Homo sapiens.– V zoologickej záhrade v Kostarike zaznamenali prvý prípad, keď samica krokodíla bez oplodnenia spermiou samca zniesla vajíčko so zárodkom. Tento jav známy ako partenogenéza už vedci pozorovali aj u iných druhov plazov, vtákov a rýb.– Vedci potvrdili, že gigantický cyprus rastúci v Tibete je najvyšším stromom v Ázii a druhým najvyšším na svete. Meria vyše 102 metrov, priemer jeho kmeňa je takmer 2,8 metra.– Európsky vesmírny teleskop Euclid odštartoval z Mysu Canaveral na Floride na vôbec prvú misiu zameranú na objasnenie dvoch najväčších záhad vesmíru: temnej energie a temnej hmoty.– Americkým vedcom sa podarilo objaviť spôsob výroby elektriny z vlhkého vzduchu.– Výskumné inštitúcie zo siedmich európskych krajín podpísali zakladaciu listinu pre výstavbu Európskeho slnečného ďalekohľadu (EST), ktorý sa stane najväčším optickým zariadením na výskum Slnka v Európe. Medzi zakladajúcimi členmi je aj Slovensko, zastupuje ho SAV.– Americkému Národnému úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa podarilo obnoviť kontakt s vesmírnou sondou Voyager 2 vypustenou v roku 1977.– Indický lunárny rover Pragján potvrdil prítomnosť síry na južnom póle Mesiaca.– Výbuch sopky na súostroví Tonga z roku 2022 vyvolal dosiaľ najsilnejšie zaznamenané podmorské prúdy hornín, popola a plynov. Ich rýchlosť dosiahla až 122 kilometrov za hodinu.– Morský ľad v okolí Antarktídy dosiahol tento rok najmenšiu maximálnu rozlohu od začiatku meraní v roku 1979, oznámili vedci.– Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu za rok 2023 získali americká biochemička maďarského pôvodu Katalin Karikó a americký imunológ Drew Weissman za výskum, ktorý viedol k vývoju prvých vakcín proti ochoreniu COVID-19 s technológiou mRNA.– Výskumníci po prvý raz písali do kvapalnej vody a vytvorili zreteľné obrazce pod jej hladinou. Umožnil to proces zvaný difúzioosmóza.– Európska vesmírna agentúra (ESA) ocenila vedca Jána Baláža z Ústavu experimentálnej fyziky SAV za prístroj na palube sondy JUICE, ktorá bude študovať časticové prostredie v okolí Jupitera a jeho mesiacov.– Českí vedci objavili nové mutácie génu potláčajúce schopnosť organizmu eliminovať bunky s poškodenou DNA. Tento poznatok by mohol pomôcť pri vývine nových spôsobov liečby leukémie.– Po takmer šiestich týždňoch od transplantácie zomrel v USA druhý človek s geneticky modifikovaným prasacím srdcom.– Vedci odhalili dosiaľ najstaršiu čiernu dieru, ktorá sa sformovala iba 470 miliónov rokov po Veľkom tresku, má preto 13,2 milióna rokov.– Astronómovia na Slnku po prvý raz pozorovali tzv. polárnu žiaru. Jav spôsobili elektróny prechádzajúce cez silné magnetické pole nad slnečnou škvrnou.– Výskumníci zo SAV objavili priekopu v egyptskej lokalite Tal ar-Ratábí, ktorá pravdepodobne chránila pevnosť faraóna Ramessa III.– Uplynulo 70 rokov od objavu poslednej (piatej) kométy, ktorú objavila prvá profesionálna slovenská astronómka Ľudmila Pajdušáková.– Japonská spoločnosť Interstellar Technologies úspešne otestovala prototyp raketového motora, ktorý ako palivo používa biometán vyprodukovaný z kravského hnoja.