IS: Výbuchy v afganských mestách si vyžiadali najmenej 16 obetí

Kábul 21. apríla (TASR) - Regionálna odnož džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) s prívlastkom Chorásán sa prihlásila k zodpovednosti za výbuchy, ku ktorým došlo vo štvrtok v dvoch afganských mestách a vyžiadali si najmenej 16 obetí na životoch. Informovala o tom agentúra AFP.



Dejiskom jedného z útokov bola šiitská mešita v meste Mazáre-Šaríf, kde zahynulo 12 ľudí a 58 utrpelo zranenia. Vo vyhlásení, ktorým sa IS prihlásila k zodpovednosti za tento útok, sa uvádza, že vojakom kalifátu sa podarilo v mešite nastražiť nálož a odpáliť ju na diaľku v čase, keď tam bolo veľa veriacich.



Druhý útok sa odohral v meste Kundúz, kde prišli o život najmenej štyria ľudia. Zranenia utrpelo 18 osôb. Podľa hovorcu polície tento výbuch spôsobila bomba umiestnená na bicykli. Terčom útoku bolo vozidlo prevážajúce mechanikov pracujúcich pre vládnuce fundamentalistické hnutie Taliban.



Ďalší útok, ktorý sa zaobišiel bez obetí na životoch, sa vo štvrtok ráno odohral v hlavnom meste Kábul. Nálož nastražená pri ceste v prevažne šiitskej štvrti na západe Kábulu pri svojej explózii zranila dve deti.



Dva dni predtým v tej istej oblasti viaceré výbuchy namierené proti vzdelávacím inštitúciám zabili najmenej šesť ľudí, väčšinou detí, a 17 zranili.



Od augusta, keď sa Taliban v Afganistane vrátil k moci, sa počet bombových útokov v krajine znížil, ale sunnitský IS sa odvtedy prihlásil k viacerým atentátom - často na šiitské ciele.



Šiitská komunita Hazarov tvorí desať až 20 percent z 38 miliónov obyvateľov Afganistanu a už dlho je vystavená násiliu zo strany IS, ktorý ju považuje za kacírov.



Predstavitelia Talibanu trvajú na tom, že ich sily Islamský štát porazili, ale podľa názoru analytikov táto džihádistická skupina predstavuje v Afganistane kľúčový bezpečnostný problém. V podstate od prevzatia moci v krajine v auguste 2021 Taliban pravidelne podniká operácie na miestach, kde by sa mohli nachádzať úkryty IS.



Pojem Chorásán označuje historické územie v strednej Ázii rozkladajúce sa nielen na území dnešného Afganistanu, ale aj v Pakistane, Iráne, Tadžikistane, Uzbekistane a Turkménsku.



IS-Chorásán sa riadi prísnym výkladom islamského práva a na dosiahnutie svojich cieľov často používa násilné donucovacie prostriedky: verejné popravy, zabíjanie kmeňových staršinov či zatváranie škôl. Hlavným cieľom tejto odnože IS je urobiť z Chorásánu provinciu globálneho kalifátu Islamského štátu.