Búrky na východe Slovenska môžu priniesť povodne
SHMÚ zároveň zvýšil výstrahu pred búrkami na druhý stupeň pre okresy Michalovce, Sobrance, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou.
Autor TASR
Bratislava 10. augusta (TASR) - V okresoch Prešov, Svidník Stropkov, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou a Humenné hrozia povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy. Zvýšená výstraha druhého stupňa platí pre okresy Svidník a Stropkov. Informuje o tom na svojom webe.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ uviedli meteorológovia.
SHMÚ zároveň zvýšil výstrahu pred búrkami na druhý stupeň pre okresy Michalovce, Sobrance, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. „Je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút s nárazmi vetra 70 až 110 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ upozornil. Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Košice-okolie, Košice mesto, Trebišov, Bardejov, Prešov a Sabinov. Obe vydali do 20.00 h.
