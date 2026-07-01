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Vydali knihu Jána Bábika o väznených spisovateľoch v 50. rokoch
Autor v publikácii spomína aj vykonštruované politické procesy, ktoré viedli k väzneniu a v niektorých prípadoch aj k trestom smrti.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenské literárne centrum vydalo knihu Jána Bábika Spisovatelia za mrežami, ktorá opisuje osudy približne 50 slovenských spisovateľov väznených v 50. rokoch počas stalinizmu. Išlo o obete politických represií, medzi nimi boli odporcovia režimu, ale aj niektorí členovia Komunistickej strany či ľudia napojení na vtedajšiu vládnu moc. TASR o tom informovala vedúca oddelenia domácich projektov a komunikácie SLC Monika Nagyová.
Autor v publikácii spomína aj vykonštruované politické procesy, ktoré viedli k väzneniu a v niektorých prípadoch aj k trestom smrti. Medzi najznámejšie obete patrí Vladimír Clementis, ktorý bol v roku 1952 popravený. Kniha pripomína aj vydavateľa a autora detektívnych próz Gustáva Adolfa Beža, ktorý po zatknutí v roku 1952 spáchal samovraždu.
Podľa vydavateľa sa Ján Bábik v knihe vyrovnáva s traumami slovenskej kultúrnej a literárnej histórie a spracúva tému politických perzekúcií v 20. storočí. Tí, ktorí prežili väznenie či pobyt v pracovných táboroch a uránových baniach, sa aj po prepustení vracali k literárnej tvorbe napriek spoločenskej stigme. Na vizuálnej stránke publikácie sa podieľal Palo Bálik. Podľa vydavateľa je kniha príspevkom k reflexii a očisťovaniu kultúrnej pamäte.
Bábik sa dlhodobo venuje rozhlasovej tvorbe, literárno-dokumentárnym projektom a spracovaniu tém slovenskej histórie, najmä osudom menej známych a zabudnutých autorov. Pôsobil v Slovenskom rozhlase ako redaktor Literárnej redakcie a neskôr ako vedúci redakcie umelecko-dokumentárnej publicistiky, pracoval na Ministerstve kultúry SR a v Národnom osvetovom centre. Je autorom približne 300 rozhlasových dokumentov, pásiem a dramatizácií.
Autor v publikácii spomína aj vykonštruované politické procesy, ktoré viedli k väzneniu a v niektorých prípadoch aj k trestom smrti. Medzi najznámejšie obete patrí Vladimír Clementis, ktorý bol v roku 1952 popravený. Kniha pripomína aj vydavateľa a autora detektívnych próz Gustáva Adolfa Beža, ktorý po zatknutí v roku 1952 spáchal samovraždu.
Podľa vydavateľa sa Ján Bábik v knihe vyrovnáva s traumami slovenskej kultúrnej a literárnej histórie a spracúva tému politických perzekúcií v 20. storočí. Tí, ktorí prežili väznenie či pobyt v pracovných táboroch a uránových baniach, sa aj po prepustení vracali k literárnej tvorbe napriek spoločenskej stigme. Na vizuálnej stránke publikácie sa podieľal Palo Bálik. Podľa vydavateľa je kniha príspevkom k reflexii a očisťovaniu kultúrnej pamäte.
Bábik sa dlhodobo venuje rozhlasovej tvorbe, literárno-dokumentárnym projektom a spracovaniu tém slovenskej histórie, najmä osudom menej známych a zabudnutých autorov. Pôsobil v Slovenskom rozhlase ako redaktor Literárnej redakcie a neskôr ako vedúci redakcie umelecko-dokumentárnej publicistiky, pracoval na Ministerstve kultúry SR a v Národnom osvetovom centre. Je autorom približne 300 rozhlasových dokumentov, pásiem a dramatizácií.