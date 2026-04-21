VYDALI VÝSTRAHU: Na celom Slovensku hrozí od polnoci mráz
Očakáva sa mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Na celom Slovensku hrozí od polnoci mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa od polnoci do 8.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
„Očakáva sa mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu. Vo výške dvoch metrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus jeden až mínus šesť stupňov Celzia,“ priblížili meteorológovia.
