Vyhrajte nad jarnou únavou vďaka magnéziu

O Mattoni 1873

Značka Magnesia je súčasťou Mattoni 1873, najväčšieho distributéra nealkoholických nápojov v strednej Európe, s koreňmi siahajúcimi do roku 1873 a ku karlovarskému rodákovi Heinrichovi Mattonimu. Súčasnú podobu získala skupina v 90. rokoch vďaka výrazným investíciám talianskej rodiny Pasquale. Produkty vyváža do 19 krajín sveta, vlastní zahraničnú značku minerálnych vôd v Rakúsku, Maďarsku a Srbsku. V ČR, Slovensku, Maďarsku a Bulharsku je výhradným výrobcom a distributérom nealkoholických nápojov a pochutín značiek firmy PepsiCo.

Bratislava 18. mája (OTS) - Príroda a počasie ovplyvňujú náš denný rytmus a zmeny nálad. Vitamíny a minerály, ktoré nám po zime môžu chýbať, sú dôležitou súčasťou nášho zdravia a mali by sme dbať na ich pravidelný príjem. „“ dodáva psychológDianie okolo nás môže dodatočne vyčerpávať a stresovať, čo spôsobuje nadmerné vylučovanie magnézia z tela. V dôsledku toho sa môžeme cítiť stále unavene, zobúdzať sa a zaspávať s bolesťou hlavy, bojovať s úzkosťami a mať problém so spánkom aj napriek tomu, že slnko svieti čoraz intenzívnejšie a dni sú dlhšie a teplejšie.,“ vysvetľuje neurologičkaO dostatočný nutričný príjem vitamínov a minerálov by sme sa mali starať nielen na jar, ale v každom ročnom období. Priebežný príjem dôležitých minerálov a vitamínov súvisí s prevenciou a je nevyhnutný na zachovanie psychického aj fyzického zdravia. Denná referenčná hodnota príjmu tzv. antistresového minerálu – horčíka by mala byť 375 mg / l. Jeho deficit sa môže prejavovať rôznymi formami, ktoré vám dokážu skomplikovať život. „dopĺňa psychológ Aleš Bednařík.Pravidelným dopĺňaním horčíka môžeme predchádzať riziku vzniku viacerých zdravotných komplikácií, ktoré nám chýbajúci minerál môže spôsobiť. Pri jeho dostatočnom nutričnom príjme vieme koordinovať a riešiť komplikácie, spôsobené rôznymi vonkajšími faktormi, ktorých výskyt v našom živote nevieme ovplyvniť. Ide napríklad o čoraz častejšie sa vyskytujúci tetanický syndróm, teda zvýšenú neuromuskulárnu dráždivosť, kedy sú nervové bunky viac rozdráždené a hyperaktívne.“ vysvetľuje neurologička Ronnie Šandorová Traubnerová.Základným zdrojom magnézia sú potraviny ako semená rastlín, strukoviny, celozrnná múka či listová zelenina, banán a tofu. Ideálny spôsob, ako dopriať organizmu dostatok magnézia je jeho pravidelný príjem v malých dávkach, počas celého dňa. Pravidelné pitie minerálnych vôd s dostatočným množstvom magnézia, by preto malo byť súčasťou každodenného pitného režimu. Prírodná minerálna voda Magnesia je obzvlášť bohatá na horčík a zároveň má nízky obsah sodíka, čo je ideálna kombinácia pre zdravý životný štýl.“ dodáva odborníčka na minerálne vody a balneotechnička Jana Ježková.Prírodná minerálna voda pramení v chránenej krajinnej oblasti Slavkovský les. Magnesia pri svojej ceste hlbinami prekonáva vrstvu hadca (serpentinitu), ktorá je obzvlášť bohatá na horčík. Ten sa do vody uvoľňuje vďaka oxidu uhličitému, pozostatku po miestnej sopečnej činnosti. Kombinácia hadca a oxidu uhličitého je natoľko vzácna, že ju v celej Európe nájdeme iba na niekoľkých málo kilometroch štvorcových v Slavkovskom lese. Vďaka nej vzniká Magnesia, jedinečná svojím vysokým obsahom prírodného horčíka, pri zachovaní nízkeho množstvo sodíka a celkovej strednej mineralizácie.Bez dostatočného množstva tekutín nie je možné správne fungovanie a dobrá kondícia. Nedostatok tekutín znižuje celkovú fyzickú aj duševnú výkonnosť. Dôležitý faktor pri výbere minerálnej vody je aj intenzita mineralizácie. Slabo a stredne mineralizované vody sú vhodné na každodenné pitie u ľudí bez rozdielu veku a zdravotného stavu, ktorí nemusia svoju spotrebu obmedzovať.Magnesia je prírodná stredne mineralizovaná voda so značným obsahom horčíku a nízkym obsahom sodíku. Pramení v Slavkovskom lese a čerpá sa z prírodného zdroja z hĺbky 100 metrov. Je vhodná na pravidelnú konzumáciu bez obmedzenia. V ponuke je v prírodnej neperlivej, jemne perlivej i perlivej verzii. Obľúbené sú aj ochutené varianty radu Magnesia Red s vitamínmi B.Viac na www.magnesia.cz