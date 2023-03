Výnimočné komiksy pre dospelých, aj pre deti

Bratislava 28. marca (OTS) - V komikse Batman: Brutálny vtip a ďalšie príbehy zachytáva pôvod jedného z najväčších komiksových zloduchov – Jokera. Práve tým sa raz a navždy zmenilo Batmanovo univerzum. Podľa názoru viacerých popredných svetových kritikov je táto grafická novela pre dospelých jednou z najlepších, aká kedy bola o Batmanovi publikovaná. O preklad do slovenského jazyka sa postarala prekladateľka Lucia Halová.V knihe Batman: Brutálny vtip a ďalšie príbehy nájdete dva príbehy s vysmiatym psychopatom (a ešte niečo navyše). V príbehu Muž, ktorý sa smeje sa v meste Gotham začnú objavovať mŕtvoly s démonickým úškľabkom. Na scénu vstupuje muž s bielou tvárou, so zelenými vlasmi a širokým úsmevom a začne určovať, kto a kde zomrie. Ak ho Batman nezastaví, stane sa jeho ďalšou obeťou... V príbehu Brutálny vtip sa vynára otázka, čo všetko človek znesie, kým zošalie a ako málo stačí na to, aby sa z človeka stalo monštrum?Komiks vychádza tvrdej väzbe a je fascinujúco ilustrovaný umelcom. Nápad na vizuál zloducha dostalnásledne po tom, ako si pozrel film Muž, ktorý sa smeje z roku 1928.bude jedným z hostí pražského Comic Conu, ktorý sa uskutoční od 14. do 16. apríla. Návštevníci podujatia tak budú mať výnimočnú príležitosť stretnúť tohto legendárneho umelca.V slovenskom preklade Denisy Ľahkej vo Vydavateľstve SLOVART nedávno vyšiel obľúbený komiks zo sveta Minecraft určený pre vekovú kategóriu od šesť rokov. V knihe Minecraft: Tretia kniha príbehov od Sfé R. Monstera kamaráti Evan, Candace, Grace, Tobi a Tyler prežívajú v Overworlde ďalšie vzrušujúce dobrodružstvo – natrafili na záhadný zničený portál. Po príchode do ohromujúceho zákutia Netheru, o ktorého existencii dosiaľ ani netušili, sa celá skupina spolieha na expertku Nether – Grace. Neustále odolávajú novým hrozbám a Grace si uvedomuje, že zodpovednosť, čo na ňu tím hodil, začína byť neúnosná. Napokon sa partia ocitá pri bašte a musí čeliť najväčšej výzve... no bez svojho experta! Všetci budú musieť využiť svoje najsilnejšie zbrane, aby prekonali to, čo im je zatiaľ neznáme... Preži deň ako hovienko, sopka či panda je veľmi neobvyklá kniha pre deti. Je taká zábavná, že jej čitatelia si ani neuvedomia, že čítajú náučnú publikáciu. Autorivytvorili úžasný, zábavný a poučný komiks, prostredníctvom ktorého sa deti naučia ako funguje bránica, mozog, oko, prečítajú si denníček zubu, ale dočítajú sa aj o úkazoch z vedy a prírodných zákonov či z ríše zvierat. Vo vtipných komiksoch, tajných denníkoch a prehľadných nákresoch čitateľov čaká množstvo pozoruhodných faktov a nových informácií. Kniha Preži deň ako hovienko, sopka či panda , ktorá nedávno vyšla vo Vydavateľstve SLOVART v preklade Andreja Šútovca, podáva fakty a vzdeláva tým najzábavnejším spôsobom.