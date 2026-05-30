Výprava Iránu stále nedostala víza do USA a Mexika
Autor TASR
Zürich 30. mája (TASR) – Iránska futbalová reprezentácia stále čaká na víza do Spojených štátov amerických a Mexika, hoci do začiatku majstrovstiev sveta zostávajú menej než dva týždne. Informovala o tom Iránska futbalová federácia (FFIRI).
FFIRI uviedla, že zaslala Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) oficiálny list, v ktorom žiada „transparentnosť a vysvetlenie procesu udeľovania víz pre členov delegácie iránskej národnej reprezentácie“. Federácia požiadala FIFA o jednoznačné stanovisko, pričom na odpoveď stále čaká. Podľa FFIRI nie sú z dôvodu vzniknutej situácie definitívne uzavreté ani cestovné plány tímu na svetový šampionát.
Irán pôvodne plánoval zriadiť svoju základňu počas majstrovstiev sveta v meste Tucson v americkom štáte Arizona. Neskôr však presunul svoje zázemie do mexickej Tijuany. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v tejto súvislosti nedávno uviedla, že USA neboli ochotné umožniť iránskemu tímu pobyt na svojom území pre pretrvávajúci vojenský konflikt oboch krajín. Irán odohrá zápasy základnej skupiny proti Novému Zélandu, Belgicku a Egyptu v Los Angeles a Seattli. Prvý duel je na programe 15. júna, pripomenula agentúra DPA.
