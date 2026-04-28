Výrazné až extrémne sucho je približne na polovici Slovenska
Extrémne sucho je lokálne aj na severe Nitrianskeho kraja a v Malých Karpatoch.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Výrazné až extrémne sucho je približne na polovici Slovenska. Miestami je v Trenčianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji a na krajnom východe. Extrémne sucho zasahuje 16 percent územia a sucho rôznej intenzity zasahuje približne 80 percent územia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Extrémne sucho je lokálne aj na severe Nitrianskeho kraja a v Malých Karpatoch. „V povrchovej vrstve je ešte horšia situácia ako v celom profile a suchom je zasiahnuté takmer celé územie. V hlbšej vrstve je ojedinele výrazné až extrémne sucho najmä v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji,“ skonštatovali odborníci.
Relatívne nasýtenie je najnižšie lokálne na Podunajsku, Záhorí a Zemplíne. V povrchovej vrstve je nasýtenie pod desať percent lokálne na Záhorí, pričom na Podunajsku a Zemplíne to je najmenej desať až 20 percent, tvrdí SHMÚ. Pokračuje, že deficit pôdnej vlahy je najvyšší lokálne na Považí, hornej Nitre a v okolí Pezinka, a to mínus 60 až mínus 80 milimetrov. Na väčšine územia je deficit od mínus päť do mínus 40 milimetrov. Nadbytok vlahy je podľa odborníkov najviac do plus 20 milimetrov na Spiši.
„Uplynulý týždeň bolo na väčšine územia bez zrážok. Úhrny jeden až tri milimetre boli na Zamagurí, Spiši, Orave a lokálne aj na Above. Najvyššia teplota vzduchu bola počas týždňa 25 stupňov Celzia v sobotu (25. 4.) v okolí Pezinka. Najnižšie klesla teplota na mínus sedem stupňov Celzia v stredu ráno (22. 4.) na Horehroní,“ priblížil hydrometeorologický ústav.
Extrémne sucho je lokálne aj na severe Nitrianskeho kraja a v Malých Karpatoch. „V povrchovej vrstve je ešte horšia situácia ako v celom profile a suchom je zasiahnuté takmer celé územie. V hlbšej vrstve je ojedinele výrazné až extrémne sucho najmä v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji,“ skonštatovali odborníci.
Relatívne nasýtenie je najnižšie lokálne na Podunajsku, Záhorí a Zemplíne. V povrchovej vrstve je nasýtenie pod desať percent lokálne na Záhorí, pričom na Podunajsku a Zemplíne to je najmenej desať až 20 percent, tvrdí SHMÚ. Pokračuje, že deficit pôdnej vlahy je najvyšší lokálne na Považí, hornej Nitre a v okolí Pezinka, a to mínus 60 až mínus 80 milimetrov. Na väčšine územia je deficit od mínus päť do mínus 40 milimetrov. Nadbytok vlahy je podľa odborníkov najviac do plus 20 milimetrov na Spiši.
„Uplynulý týždeň bolo na väčšine územia bez zrážok. Úhrny jeden až tri milimetre boli na Zamagurí, Spiši, Orave a lokálne aj na Above. Najvyššia teplota vzduchu bola počas týždňa 25 stupňov Celzia v sobotu (25. 4.) v okolí Pezinka. Najnižšie klesla teplota na mínus sedem stupňov Celzia v stredu ráno (22. 4.) na Horehroní,“ priblížil hydrometeorologický ústav.