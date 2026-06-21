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Vyše dvoch tretín mužov po onkologickej liečbe má problém s erekciou
Chirurgický zákrok, rádioterapia, chemoterapia alebo hormonálna liečba zasahuje nielen fyzické telo, ale aj psychiku, sebavedomie a partnerské vzťahy.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - Viac ako dve tretiny mužov po aktívnej onkologickej liečbe majú problém dosiahnuť erekciu. Pri príležitosti Dňa otcov na to upozornila pacientska organizácia WeLive. Deň otcov pripadá na 21. júna.
„Prieskum pacientskej koalície Europa Uomo ukázal, že 70 až 88 percent mužov po aktívnej liečbe - chirurgický zákrok, rádioterapia, chemoterapia - hodnotí svoju schopnosť dosiahnuť erekciu ako ‚veľmi zlú alebo žiadnu' a viac ako polovica z nich to vníma ako stredný až veľký problém,“ priblížila organizácia.
Tvrdí, že téma sexuálneho zdravia a intimity po onkologickej liečbe u mužov je dôležitá. Chirurgický zákrok, rádioterapia, chemoterapia alebo hormonálna liečba zasahuje nielen fyzické telo, ale aj psychiku, sebavedomie a partnerské vzťahy. „Pri karcinóme prostaty postihuje pooperačná erektilná dysfunkcia (v závislosti od typu zákroku) 60 až 85 percent mužov. Pri rádioterapii sa tento problém často rozvíja postupne v priebehu jedného až dvoch rokov po liečbe,“ skonštatoval WeLive.
Androgénna deprivationálna terapia, tzv. ADT liečba potláčajúca testosterón, podľa občianskeho združenia znižuje sexuálnu túžbu. U väčšiny pacientov tak spôsobuje chronickú únavu či návaly tepla. Muži po odstránení prostaty zažívajú tzv. suchú ejakuláciu, keď nedochádza k výronu semena, hoci orgazmus je možný. Tento stav môže výrazne ovplyvniť ich psychické vnímanie intimity, má negatívny vplyv na sebavedomie a partnerský život, opísala organizácia.
„Muži, ktorí čelia problémom v oblasti sexuálneho zdravia po onkologickej liečbe, majú dnes k dispozícii viacero odborných a podporných možností. Základom je otvorená komunikácia s ošetrujúcim lekárom, ktorá umožňuje identifikovať konkrétny problém a zvoliť vhodný prístup,“ uviedol WeLive.
Medzi dostupné riešenia patria konzultácie s odborníkmi, ako sú urológ, andrológ alebo sexuológ, farmakologická liečba erektilnej dysfunkcie a špecializované rehabilitačné programy zamerané na obnovu sexuálnych funkcií. Taktiež možno využiť psychologickú alebo párovú terapiu a edukáciu o možnostiach návratu k aktívnemu sexuálnemu životu po liečbe.
Dôležité podľa zakladateľa WeLive Viliama Gabriu je, že problémy v oblasti sexuálneho zdravia sú častou súčasťou liečby a nemali by zostať tabu. Včasná odborná pomoc a podpora môžu prispieť k zlepšeniu kvality života pacientov aj ich partnerov, mieni.
WeLive je komunita pacientov a platforma, ktorá poskytuje psychologickú podporu, poradenstvo a výmenu skúseností pre onkologických pacientov a ich rodiny. „Naším cieľom je pomôcť ľuďom prekonať najťažšie obdobie života, poskytnúť informácie o možnostiach liečby a sociálnej podpory,“ podotkol Gabria. Združenie sa prioritne orientuje na prevenciu onkologických ochorení u mužov a venuje sa témam spojeným s rakovinou prostaty, semenníkov a rakovinou pľúc.
„Prieskum pacientskej koalície Europa Uomo ukázal, že 70 až 88 percent mužov po aktívnej liečbe - chirurgický zákrok, rádioterapia, chemoterapia - hodnotí svoju schopnosť dosiahnuť erekciu ako ‚veľmi zlú alebo žiadnu' a viac ako polovica z nich to vníma ako stredný až veľký problém,“ priblížila organizácia.
Tvrdí, že téma sexuálneho zdravia a intimity po onkologickej liečbe u mužov je dôležitá. Chirurgický zákrok, rádioterapia, chemoterapia alebo hormonálna liečba zasahuje nielen fyzické telo, ale aj psychiku, sebavedomie a partnerské vzťahy. „Pri karcinóme prostaty postihuje pooperačná erektilná dysfunkcia (v závislosti od typu zákroku) 60 až 85 percent mužov. Pri rádioterapii sa tento problém často rozvíja postupne v priebehu jedného až dvoch rokov po liečbe,“ skonštatoval WeLive.
Androgénna deprivationálna terapia, tzv. ADT liečba potláčajúca testosterón, podľa občianskeho združenia znižuje sexuálnu túžbu. U väčšiny pacientov tak spôsobuje chronickú únavu či návaly tepla. Muži po odstránení prostaty zažívajú tzv. suchú ejakuláciu, keď nedochádza k výronu semena, hoci orgazmus je možný. Tento stav môže výrazne ovplyvniť ich psychické vnímanie intimity, má negatívny vplyv na sebavedomie a partnerský život, opísala organizácia.
„Muži, ktorí čelia problémom v oblasti sexuálneho zdravia po onkologickej liečbe, majú dnes k dispozícii viacero odborných a podporných možností. Základom je otvorená komunikácia s ošetrujúcim lekárom, ktorá umožňuje identifikovať konkrétny problém a zvoliť vhodný prístup,“ uviedol WeLive.
Medzi dostupné riešenia patria konzultácie s odborníkmi, ako sú urológ, andrológ alebo sexuológ, farmakologická liečba erektilnej dysfunkcie a špecializované rehabilitačné programy zamerané na obnovu sexuálnych funkcií. Taktiež možno využiť psychologickú alebo párovú terapiu a edukáciu o možnostiach návratu k aktívnemu sexuálnemu životu po liečbe.
Dôležité podľa zakladateľa WeLive Viliama Gabriu je, že problémy v oblasti sexuálneho zdravia sú častou súčasťou liečby a nemali by zostať tabu. Včasná odborná pomoc a podpora môžu prispieť k zlepšeniu kvality života pacientov aj ich partnerov, mieni.
WeLive je komunita pacientov a platforma, ktorá poskytuje psychologickú podporu, poradenstvo a výmenu skúseností pre onkologických pacientov a ich rodiny. „Naším cieľom je pomôcť ľuďom prekonať najťažšie obdobie života, poskytnúť informácie o možnostiach liečby a sociálnej podpory,“ podotkol Gabria. Združenie sa prioritne orientuje na prevenciu onkologických ochorení u mužov a venuje sa témam spojeným s rakovinou prostaty, semenníkov a rakovinou pľúc.