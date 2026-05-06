BEZ POTRAVY I VODY: Kobyla uhynula, polícia obvinila dvoch ľudí
Autor TASR
Mýtne Ludany 6. mája (TASR) - Vyšetrovateľ environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru obvinil dve osoby z prečinu zanedbania starostlivosti o zviera. Vyše 20-ročná kobyla v dôsledku konania 34-ročného muža a 40-ročnej ženy uhynula, informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Podľa doterajších zistení mala dvojica obvinených v období od 12. júla do 2. augusta minulého roka v katastrálnom území obce Mýtne Ludany v okrese Levice držať kobylu v pivničných priestoroch bez zabezpečenia základných životných potrieb. Kobyla bola bez potravy, vody a potrebnej starostlivosti. V dôsledku tohto konania došlo k úhynu zvieraťa.
Vyšetrovaním sa preukázalo, že konanie obvinených bolo v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti. Polícia upozorňuje, že akékoľvek konanie vedúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je porušením zákona o veterinárnej starostlivosti a môže byť trestne stíhané.
