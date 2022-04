Myši z ISS môžu objasniť tvorbu obličkových kameňov u astronautov

Londýn 22. apríl (TASR) - Britskí vedci objavili prepojenie medzi kozmickým žiarením a vznikom obličkových kameňov, na ktoré sa často sťažujú astronauti na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Počas výskumu vedci porovnali obličky myší, ktoré boli vystavené kozmickému žiareniu vo vesmíre a v laboratórnych podmienkach. TASR správu prevzala z britského denníka The Guardian.



Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) zaznamenal až 30 prípadov, keď astronautom po návrate z vesmíru na Zem diagnostikovali obličkové kamene. Toto ochorenie je veľmi bolestivé a môže viesť k predčasnému ukončeniu vesmírnej misie. Ich príčina až doteraz nebola známa, no podľa už dávnejších štúdií vystavenie sa mikrogravitácii znižuje hustotu kostí, vápnik z nich sa tak dostáva do krvi, čo môže spôsobiť tvorbu obličkových kameňov. Prispieť k tomu tiež môže dehydratácia.



Vedecký tím však objavil prepojenie medzi kozmickým žiarením a poškodením buniek v obličkách. Porovnával obličky desiatich myší, ktoré v roku 2020 strávili istý čas na ISS, a 20 myší, ktoré boli kozmickému žiareniu vystavené v laboratóriu.



Výsledky výskumu zatiaľ neboli publikované, no podľa vedeckého tímu spôsobuje kozmické žiarenie vrátane gama žiarenia a vysokoenergetických častíc poškodenie DNA v obličkách a ovplyvňuje metabolizmus tukov. Myši vystavené kozmickému žiareniu mali v tele nižšiu úroveň bielkovín prepravujúcich ióny sodíka, vápnika a fosfátu. Existuje aj podozrenie, že žiarenie poškodzuje mitochondrie buniek, ktoré sú kľúčové pre fungovanie obličiek – najmä pre bunky proximálnych tubulov, ktoré v prípade nesprávneho fungovania spôsobujú zlyhanie obličiek.



Podľa nefrológa Keitha Siewa z University College London bol prekvapujúci najmä fakt, že myši, ktoré v laboratórnych podmienkach dostali dávku žiarenia rovnajúcu sa jedenapolročnému pobytu na Marse, vykazovali podobné údaje ako myši, ktoré na ISS strávili len mesiac. Dodal, že účinky žiarenia by teda mohlo zosilňovať prostredie mikrogravitácie.



Výsledky výskumu by podľa vedcov mohli pomôcť aj pacientom na Zemi, keďže vo väčšine prípadov nie je príčina tvorby obličkových kameňov známa. "Ich výskyt sa každý rok zvyšuje," uviedol Siew. Dodal, že aj výskum súvislosti žiarenia a jeho vplyvu na tkanivá môže viesť k novým spôsobom liečby u pacientov podstupujúcich rádioterapiu.