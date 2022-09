Výskum z Belfastu naznačuje, že psy dokážu vyňuchať vôňu stresu

Belfast 29. septembra (TASR) - Psy dokážu nielen vyňuchať drogy alebo výbušniny, ale podľa najnovšieho výskumu vedia v našom dychu a pote rozoznať aj stres. TASR informuje podľa správ BBC a NBC.



Vedci z Belfastskej kráľovninej univerzity výsledky výskumu zverejnili vo vedeckom časopise Plos One a jeho pokračovanie by mohlo pomôcť pri výcviku terapeutických psov.



Vedci skúmali správanie štyroch psov - Trea, Fingala, Soota a Winnie, ktoré nepoznali nikoho z 36 ľudských dobrovoľníkov. Úlohou ľudí bolo pred a po dokončení náročného matematického problému zhodnotiť úroveň svojho stresu. Ak sa im zároveň zvýšil krvný tlak a tep srdca, výskumníci im odobrali vzorky potu a dychu označili ako "stresové".



Psov potom naučili, aby medzi troma možnosťami (nepoužitý kúsok gázy, vzorka od vystresovanej osoby a tej istej nevystresovanej) upozornili na "stresovú" vzorku. Ak to zvládli, dostali psiu maškrtu. Psy potom vo viac ako 650 zo 700 pokusov úspešne identifikovali vystresovanú osobu. Presnosť od 90 do 96,88 percenta bola lepšia, ako vedci očakávali.



"Výskum ukazuje, že psy nepotrebujú vizuálne ani zvukové signály, aby zachytili ľudský stres," povedala vedúca výskumu Clara Wilsonová. "Mali sme veľa dôkazov o tom, že dokážu zachytiť pachy ľudí spojené s istými zdravotnými stavmi alebo chorobami. Veľa dôkazov o tom, že cítia rozdiely v našom psychickom stave, ale zatiaľ nemáme," dodala.



Majiteľkou dvojročného kokeršpaniela Trea je Helen Parksová.



"Štúdia upriamila pozornosť na jeho schopnosť používať nos na 'videnie' sveta. Veríme, že teraz sa lepšie rozvinula jeho schopnosť cítiť u nás doma zmenu emócií," povedala Helen Parksová.



"Pomáha to lepšie osvetliť vzťah človeka a psa a pochopiť, ako môžu psy interagovať s ľudskými psychologickými stavmi," dodala Clara Wilsonová.