Výskumníci objavili nový druh hlbokomorskej chobotnice
Autor TASR
Paríž 25. mája (TASR) - Výskumníci s pomocou ponorky objavili na dne oceánu pri Galapágoch doteraz neznámu chobotnicu, modrú ako oceán a veľkú nanajvýš ako golfová loptička. „Je maličká! Je modrá!“ povedala vedkyňa potom, ako zachytili azúrového hlavonožca na zábere prenášanom z ponorky. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Tím vedcov z Charles Darwin Foundation našiel nový druh chobotnice približne 1800 metrov pod hladinou mora, uvádza sa vo výskume zverejnenom v pondelok. „Hneď som vedela, že ide o niečo naozaj výnimočné,“ povedala odborníčka na chobotnice Janet Voightová, ktorú požiadali o identifikáciu zvláštneho druhu.
K dispozícii mala spočiatku len fotografie živočícha. Neskôr jej doručili aj zachovaný exemplár. Zaujal ju okamžite, lebo najbližšia známa príbuzná tohto tvaru chobotnice žije pri pobreží Uruguaja, teda v inom oceáne na opačnej strane Južnej Ameriky.
Pri novom druhu chobotnice sa zvyčajne rozreže, aby bolo možné preskúmať jednotlivé časti tela. To však neplatilo v tomto prípade. „Mali sme len jeden exemplár, takže som ho nechcela rozoberať,“ povedala Voightová.
Jej tím preto použil CT skenovanie, ktoré vytvorilo tisíce röntgenových snímok, a tie následne spojili do 3D modelu chobotnice, čím odhalili jej vnútornú stavbu. „Nie je nič lepšie ako prežiť deň pozeraním sa na niečo, čo ešte žiadny iný človek nikdy nevidel,“ uviedla vedúca röntgenového laboratória Stephanie Smithová.
Nový druh s názvom Microeledone galapagensis vyniká nielen svojou modrou farbou, ktorá je považovaná za jednu z najvzácnejších v prírode. Hlavonožec je totiž akýmsi „trpaslíkom“ z čeľade Megaleledonidae, ktorej zástupcovia bývajú zvyčajne oveľa väčší a žijú v Južnom oceáne okolo Antarktídy.
„Jej krátke, zavalité chápadlá s jediným radom prísaviek ju odlišujú od väčšiny chobotníc, ktoré poznáme,“ povedala Voightová. Aj medzi podobnými druhmi ju odlišuje sfarbenie a hladká koža na chrbte. Kým na chrbte je svetlomodrá, na spodnej strane je „silno tmavofialová“, uviedla odborníčka.
„Myslíme si, že toto sfarbenie ju pomáha chrániť. Ak chobotnica uchopí korisť, ktorá vyžaruje svetlo, môže to prilákať predátorov, ktorí by potom mohli zjesť aj ju samotnú,“ vysvetlila. „Preto chobotnica zakryje korisť svojou tmavou blanou, čím sa chráni,“ dodala.
Nie je nič nezvyčajné objaviť nové druhy chobotníc v hlbokom mori – najmä v oblastiach, ktoré boli doteraz málo preskúmané, čo je obrovská časť oceánskeho dna. Voightová vraví, že naposledy videla nový druh chobotnice v roku 2023 pri pobreží Kostariky.
