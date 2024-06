Vyskúšajte kolagén, je kľúčom k pružnej pokožke a mladosti

Bratislava 5. júna (OTS) - Táto zázračná bielkovina nie je len trendovou záležitosťou, ale skutočným pomocníkom v boji proti starnutiu pleti. Vedeli ste, že kolagén obsahujú aj určité potraviny?vám bližšie predstaví kolagén a ako ho môžete začleniť do každodennej rutiny.Kolagén je bielkovina zložená z aminokyselín a je to najviac zastúpená bielkovina v našom tele. Približne po 25. roku sa tvorba kolagénu v ľudskom tele znižuje. Podieľa sa na tom, aby spojivové tkanivá svalov či kostí zostávali stále dostatočne pevné, vďaka čomu sú schopné nepretržite plniť svoju funkciu a rovnako ľahšie a lepšie zvládať záťaž, ktorá je na ne každý deň kladená. Kolagén sa vďaka svojim účinkom právom nazýva aj bielkovinou mladosti. Vďaka kolagénu pociťujeme menšie bolesti kĺbov, kostí a chrbtice. Dokáže taktiež urýchliť hojenie zlomenín, spomaliť rednutie kostí, zlepšiť elasticitu pleti a pomáha aj pri vypadávaní vlasov. Poznáme až 29 druhov kolagénov, avšak medzi najznámejšie a najviac zastúpené patria kolagény typu I, II a III.Ako spoznať, že vaše telo produkuje menej kolagénu? Prvé známky vidieť na tvári – pokožka môže vyzerať sucho a ochabnuto, viditeľné sú vrásky. Medzi ďalšie príznaky môžu patriť suché vlasy, štiepiace sa nechty či pigmentové škvrny. „,“ hovorí odborníčka z lekárne Dr. Max.Foto: Unsplash.com/Sarah CervantesNa trhu sú rôzne druhy kolagénov, ktoré sa líšia svojím pôvodom (rastlinný, hovädzí, prasací, hydinový), typom (hydrolizovaný, natívny), formou (tablety, prášok, gumené cukríky, ampulky a pod.) a obsahom samotného kolagénu. Každý výrobca si určuje dávkovanie sám a záleží to aj od typu kolagénu. Aká je denná odporúčaná dávka? Natívny (prirodzená, nerozpustná forma) kolagén má dennú odporúčanú dávka 40 mg. Pri hydrolyzovaných formách (už rozštiepený reťazec kolagénu) je to 3-10 g denne.Podľa Martiny Beniačovej sa za najlepší zdroj kolagénu považuje rybí, pričom je to jeden z najdrahších kolagénov. Medzi cenovo dostupnejšie kolagény patria hovädzí a prasací, ale nie sú až tak účinné na celkové zvyšovanie hladín kolagénu v tele. Hydinový kolagén sa považuje za najlepší na podporu chrupaviek a v značnej miere sa používa v kozmetike. Odporúča sa kolagén užívať 2 až 3 mesiace a minimálne dvakrát do roka. Okrem tabliet sú dostupné aj prášky rozpustné vo vode, ktoré nemajú výraznú chuť. „“ radí farmaceutka.Foto: Unsplash.com/Shelley PaulsHoci sú potraviny, ktoré obsahujú či podporujú tvorbu kolagénu v tele, v porovnaní s doplnkami na užívanie je príjem kolagénu zo stravy nižší. Sójové produkty, červené ovocie (jahody, jablká), zelenina (paradajky, olivy, avokádo, kapusta, repa), ľanové semiačka, losos podporia tvorbu kolagénu v tele. „,“ upozorňuje farmaceutka z lekárne Dr. Max. Kolagén obsahujú aj huspenina a tlačenka, avšak ide o veľmi malé množstvo. Dôležité pre vstrebávanie a tvorbu nového kolagénu sú aj vitamíny, a to predovšetkým vitamín C a zinok. Naopak, fajčenie, nadmerné vystavovanie sa na slnku, zvýšený príjem cukru a autoimunitné ochorenia ničia kolagénové vlákna a urýchľujú jeho úbytok.