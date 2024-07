VYSKÚŠAJTE: Ríbezle posilňujú obranyschopnosť tela a regulujú trávenie

Bratislava 7. júla (TASR) - Ríbezle obsahujú množstvo vitamínov i minerálov, vďaka čomu sú vhodné na posilnenie obranyschopnosti tela. Obsahujú tiež vlákninu, ktorá pomáha regulovať trávenie. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na to poukázal na sociálnej sieti.



Ríbezle sú bohaté na omega 3-mastné kyseliny, obsahujú vitamín C, rutín, betakarotén, kryptoxantín, zea-xantín a je v nich tiež vysoký obsah vápnika, horčíka a mangánu. "Vysoký obsah vitamínu C, karotenoidov, retinolu, vápnika, železa a ďalších životne nevyhnutných živín robí z ríbezlí ovocie vhodné pre posilnenie našej obranyschopnosti", priblížila vedúca odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ Zuzana Klinčáková.



Ríbezle tiež pomáhajú v boji proti vírusovým a bakteriálnym infekciám a majú aj diuretický účinok, teda čistia telo od škodlivých látok. "Protizápalové, antibakteriálne a antioxidačné vlastnosti čiernych ríbezlí dokážu pomôcť bojovať proti množstvu kožných ochorení. Preto sa olej z čiernych ríbezlí používa na liečenie ekzému, psoriázy a atopickej dermatitídy," dodal RÚVZ.



Upozornil, že vysoký obsah vitamínu C v ríbezliach môže spôsobovať problémy ľuďom, ktorí majú problémy so žalúdkom a trpia žalúdočnými ochoreniami ako je gastritída, reflux či kyselina. Takisto nie sú vhodné pre alergikov.