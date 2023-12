Výskyt srdcovocievnych chorôb zvyšuje aj nezdravý životný štýl

Bratislava 3. decembra (TASR) - Výskyt srdcovocievnych ochorení na Slovensku zvyšuje aj nezdravý životný štýl. Rovnako tiež fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu. Môže za to i nízka účasť na preventívnych prehliadkach u všeobecného lekára. Lekár Ján Števlík preto apeluje na ľudí, aby nepodceňovali prevenciu.



"Na Slovensku má normálnu zdravú váhu iba o niečo viac ako tretina dospelej populácie, to je skutočne alarmujúce. Rovnako počet detí s nadváhou rastie, od 70. rokov sa zvýšil až trojnásobne," skonštatoval Števlík, ktorý je primárom V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislave.



Odborníci v rámci prevencie srdcovocievnych ochorení odporúčajú dostatok pohybu, zdravú stravu, dostatok spánku, nefajčiť či manažovať stres. Apelujú aj na pravidelné meranie cholesterolu a vysokého krvného tlaku. "Vysoký krvný tlak či cholesterol totiž nebolia a môžu ich mať aj ľudia, ktorí na prvý pohľad vyzerajú fit a zdravo. Aj preto sa zvyknú označovať ako 'tichí zabijaci'," doplnili.



Optimálne hodnoty krvného tlaku u zdravého človeka sú do 120/80 mmHg. "Ak si opakovane doma v pokoji nameriate systolický tlak 140 a vyššie, vyhľadajte svojho lekára, ktorý vás vyšetrí a určí, či ide o hypertenziu, teda vysoký krvný tlak," uzavrel lekár.