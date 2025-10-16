< sekcia Import
Výskyt vážok v Bratislave a okolí predstavuje knižná publikácia
Vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) zmapovali výskyt vážok v Bratislave a jej okolí.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) zmapovali výskyt vážok v Bratislave a jej okolí. Výsledky spracovali do podoby knižnej publikácie s názvom Vážky Bratislavy.
„Na území Bratislavy bolo zaznamenaných 46 druhov vážok, čo predstavuje takmer dve tretiny druhového bohatstva Slovenska,“ uviedla hlavná autorka štúdie Zuzana Šíblová, z Ústavu krajinnej ekológie SAV. „Najčastejšie sa vyskytovali euryekné druhy, teda biotopovo nenáročné vážky, ako je vážka ploská, šidielko ploskonohé či hadovka lesklá,“ informovala.
Upozornila, že medzi zistenými vážkami sa nachádzali aj viaceré, ktoré patria k ohrozeným a chráneným druhom. Medzi ne patrí napríklad pásikavec veľký, ktorého domovov je bratislavský lesopark. „Najväčším prekvapením je však extrémne malá, ale zato roky prežívajúca mikropopulácia vážky jednoškvrnnej, ktorá našla útočisko v sústave mŕtvych ramien so špecifickými vlastnosťami vody vďaka blízkej polohe rieky Dunaj,“ dodala vedkyňa.
Priblížila tiež, že najväčšia druhová rozmanitosť bola zaznamenaná v Dunajských ramenách a prekvapivo aj v regulovaných pomaly tečúcich vodných tokoch.
Výsledkom výskumu je knižná publikácia Vážky Bratislavy, ktorá prináša ucelený prehľad o tejto skupine hmyzu v hlavnom meste. Obsahuje nielen zoznam druhov a ich ekologické nároky, ale aj mapy rozšírenia a fotografie, Monografia je pre širokú verejnosť k dispozícii voľne na stiahnutie na stránke Ústavu krajinnej ekológie SAV.
